Flabelus, la firma de moda española que reúne a caras muy conocidas para celebrar su tercer aniversario en una fiesta memorable

Celebridades del ámbito musical, cinematográfico, artístico, empresarial y moda se reunieron para dar apoyo en este día tan especial para Flabelus.

Madrid, octubre de 2023. Para poder celebrar su gran acogida durante los tres primeros años, ha tenido lugar una gran fiesta a la que han acudido más de 200 invitados, entre los que se han concentrado distintos rostros conocidos del panorama nacional.

Desde las ocho de la tarde hasta pasada la medianoche El Gran Café El Espejo se vistió de gala y bailó al ritmo de la música de Marco Llorente.

Flabelus Third Anniversary, más que un lema La marca quiso rememorar bajo el nombre Flabelus Third Anniversary toda su corta historia reciente. Flabelus es un mundo mágico, donde las historias de los protagonistas evolucionan y se empiezan a escribir nuevas líneas.

Hasta la fecha, las colecciones de la firma han versado sobre los mundos de “Jo” de Mujercitas (Jo goes to the Orient) “Daisy” de El Gran Gatsby (The Great Gatsby) y finalmente, la última colección de este año “Mulán” (Mulan travels to the Metaverse).

Los asistentes, ataviados con diferentes colores, pudieron experimentar como acompañantes el viaje intergaláctico de las tres protagonistas desde sus mundos mágicos hasta el mundo de Flabelus, donde todo es posible; nuestro mundo.

La entrada, vestida con globos plateados que cubrían de manera misteriosa el interior del local e iluminada de manera tenue permitían a los invitados viajar a otra dimensión hasta el Espejo; reconvertido en el mundo flabelus.

Las luces de colores unificadas por un árbol de luz en el centro del espacio, la decoración floral intergaláctica, un catering espacial y los habitantes del mundo Flabelus vestidos con sus colores nacionales esperando con los brazos abiertos a los invitados fueron el broche de la noche. Una explosión de color en toda regla que hizo las delicias de los asistentes: Fran Marchena fundador de Hof, Valentina Suárez Zuloaga fundadora de Es Fascinante, Virginia Pozo fundadora de Coosy, Arena Martínez fundadora de Arena Martínez e Inés Marinero, fundadora de Miguel Marinero, entre otras. Asimismo, el espacio estaba ambientado con diferentes puntos experienciales de marcas colaboradoras como son, GHD, para peinar a los invitados durante la gala, Singularu, con su espectacular máquina de gancho con regalos de la marca, Nars, para maquillaje y retoque y Flor de Caña y Red Bull como combinación de cocktail oficial. Además, Flabelus, contó con la participación de Sakura para la decoración floral tan maravillosa del espacio, Mis Globos para la impactante entrada, Bodegas Baigorri como vino oficial, Cereria Mollá y Scalapay que hicieron la experiencia aún si cabe más especial.

Flabelus, un mundo mágico donde todo es posible Tal y como expresa Beatriz de los Mozos, CEO y fundadora de Flabelus, “proporcionar un calzado clásico y cómodo pero divertido, que eleve y complemente el vestuario de las mujeres y hombres modernos. Elevar, transmitir y representar el made in Spain como una forma de vida y no ya una amalgama de marcas, que la marca España se vuelva cada vez más conocida en el mundo como producto de calidad, artesano, pero de diseño y elaborado. Convertir Flabelus, la alpargata-veneciana, en un nuevo tipo de calzado a nivel global, reconocido por su comodidad, pero también, por sus valores sostenibles y su cultura española, que para nosotros es muy importante. Transmitir versatilidad de estilo, cultura y personalidad a través de los productos de la marca demostrando a los clientes que se trata más de estilo personal, de fondo de armario, que no depende de tendencias, sino que es necesario. Impulsar un impacto transformado y reconectando comunidades y apoyando a emprendedores a través de FlabHub. Convertirnos en una auténtica incubadora de prácticas sostenibles innovadoras y creativas en el sector del calzado y, al mismo tiempo, en un canal para que el público pueda presenciarlo y experimentarlo. Estos son los principales focos que establecí cuando fundé Flabelus, todos ellos enfocados en la mejoría del bienestar social y medioambiental de la sociedad. Poder ver su continuo desarrollo ha sido uno de los aspectos que más me enorgullece; pensar que mi producto está generando un impacto positivo en el mundo.”

Formar parte del mundo Flabelus significa apostar por una moda sostenible y respetuosa, donde se prioriza la artesanía española ofreciendo productos de calidad.

Sobre Flabelus Flabelus supone un punto de inflexión para el sector del calzado dando un paso más allá a la tradicional propuesta “furlane” ofrecida hasta el momento y ofreciendo la fusión idónea entre veneciana italiana y alpargata española, con fabricación española. Se trata de, la alpargatafurlane. Su estructura alpargata y su diseño veneciana implica un aspecto más sólido, más “zapato”, mayor durabilidad y comodidad con una suela mucho más consistente que la tradicional veneciana, ya que se beneficia de todas las virtudes del calzado español.