El envejecimiento de las viviendas en España; la mitad de ellas tienen más de 40 años

Autor del artículo: Emilio José Delgado Saguar.

El envejecimiento de las viviendas en España es uno de los aspectos que más preocupa al mercado inmobiliario y no es para menos. A día de hoy, más del 50 % de las viviendas tienen 40 años o más.

De hecho, de las más de 25 millones de casas que tiene el país, un 38 % se construyó entre 1956 y 1979. Estas construcciones traen consigo multitud de problemas estructurales y derrumbamientos ante adversidades meteorológicas, así como problemas para cumplir la normativa térmica de una vivienda.

Por este motivo, ya se han diseñado algunos planes para la mejora de estas viviendas. Hoy, en este artículo, se habla de uno de ellos y, además, se explica qué ciudades tienen las casas más envejecidas de España.

¿Cuáles son las ciudades con viviendas más envejecidas? En España, más de la mitad de las viviendas cuentan con un envejecimiento de más de 40 años. Al observar los datos que ofrece el estudio de Idealista con los datos del catastro, País Vasco, Cataluña y Aragón lideran como las comunidades autónomas con más envejecimiento de viviendas en España con un 63,5 %, un 59,8 % y un 56,2 %, respectivamente.

Sin embargo, Murcia, Canarias y Andalucía están a la cola de este ranking, contando con las viviendas más jóvenes de España.

Centrándose en las ciudades, a la cabeza están Barcelona y Bilbao, donde el 84,5 % y el 78,2 %, respectivamente, de sus casas tienen más de 40 años de antigüedad. Estas cifras son bastante sorprendentes para ambas ciudades, que se caracterizan y se conocen por su modernidad y su innovación.

A estas dos ciudades, le siguen, por orden de envejecimiento de viviendas, Valencia, con un 69,5 %; San Sebastián, con un 68,8 %; Madrid, con un 67,2 %; Cádiz, con un 64,2 %; Palma de Mallorca, con un 63,4 %; Santander, con un 63 %; Sevilla, con un 62,2 %; Las Palmas de Gran Canaria, con un 61,5 %; Valladolid, con un 61,1 %; Granada, con un 60,5 % y Pamplona y Segovia, que empatan con un 60,3 %.

En total, son 30 de las 52 provincias españolas las que necesitan unirse a los planes de recuperación y rehabilitación de viviendas antiguas.

Por otra parte, en las últimas filas, entre las ciudades con las viviendas más jóvenes de España, se encuentran las 8 siguientes: Melilla, con un 67 % de casas jóvenes; Ciudad Real, con un 65,7 %; Badajoz, con un 62 %; Ávila, con un 61,5 %; Toledo, con un 61,2 %, y Murcia y Lugo, que cuentan ambas con un 61 % de viviendas con menos de 40 años de antigüedad.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: ¿en qué consiste? Los millones de viviendas que tienen una antigüedad mayor de 40 años pueden acogerse a los distintos planes que subvenciona, con sus fondos, Next Generation EU.

Uno de esos planes es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo invertir una cantidad de 4.420 millones de euros en la ayuda para el envejecimiento de las viviendas.

Así, su fin último es claro: mejorar la calidad de todos los edificios antiguos y, además, adaptarlos a una calificación energética y a un consumo de energía sostenible. Tanto es así que, de la cantidad nombrada anteriormente, 3.420 millones de euros son íntegramente destinados a la rehabilitación para la recuperación social y económica de las zonas residenciales más antiguas.

No hay que olvidarse de que, antes de la década de los 80, no existía ninguna regulación que tuviera en cuenta las condiciones térmicas de los edificios y que más de 9 de millones son viviendas principales, por lo que la importancia de acogerse a estos planes de rehabilitación es clave para que disminuya el envejecimiento de viviendas.

Saguar Real Estate es mucho más que una inmobiliaria premium, con mucho que contar a sus clientes y con la capacidad y formación necesarias para responder a todas sus dudas. Para contactar con ellos, es posible escribir a info@inmosaguar.com, llamar al número de teléfono que se indica en su página web o seguirles en redes sociales para descubrir todas sus novedades.