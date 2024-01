Kit Digital para pymes, Tu Idea Mola

El programa Kit Digital, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, permite que las empresas accedan a ayudas de hasta 12.000 € para incorporar nuevas herramientas que les permitan competir de mejor manera en el mercado.

Ahora bien, para acceder a este plan es necesario contar con un agente digitalizador como Tu Idea Mola. A través de esta empresa, tanto pymes como autónomos pueden acceder a un año de servicios de marketing digital de manera gratuita. En particular, los servicios de las compañías que funcionan como agentes digitalizadores se centran en distintas soluciones de digitalización que se relacionan con las necesidades de cada proyecto.

El Kit Digital permite ahorrar costes y mejorar servicios Este programa facilita el acceso a distintas soluciones que pueden servir para que una pyme o un autónomo ahorren tiempos de trabajo y costes, mejorando tanto la productividad como la gestión de los clientes. Se trata de una manera de impulsar el crecimiento y la rentabilidad de un negocio.

Por ejemplo, estos servicios pueden centrarse en la creación de una tienda online con todas las funcionalidades necesarias para potenciar las ventas. Otra opción es diseñar una página web profesional para que una empresa pueda mejorar su presencia en internet. También hay planes que incluyen la gestión profesional de cuentas en redes sociales para mejorar la visibilidad de una empresa y llegar a un público más amplio.

Otros de los servicios contemplados dentro de este programa son las acciones de posicionamiento SEO para optimizar páginas web, tiendas online o cuentas en redes sociales que ya están funcionando. A su vez, esto se puede combinar con campañas de publicidad online para conseguir mejores resultados.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Kit Digital? Estas ayudas están disponibles para pequeñas empresas, microempresas o autónomos que deben cumplir con los límites financieros y efectivos que delimitan a cada una de estas categorías. Además, es necesario estar en situación de alta y tener al corriente las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. En particular, las empresas que están en situación de crisis o sujetas a una orden de recuperación pendiente de la CE no pueden acceder a este programa.

Además, está prohibido superar el límite de ayudas mínimas en 3 años que es de 200.000 €. A su vez, el acceso a este plan está determinado por distintas categorías. En este sentido, las pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados tienen acceso al importe máximo del bono digital de 12.000 €. En cambio, las microempresas de entre 3 y 9 empleados pueden solicitar una ayuda de hasta 6.000 €. Por último, los pequeños emprendimientos de entre 0 y 3 empleados cuentan con bonos de 2.000 €.

A través de Tu Idea Mola, pymes, microempresas o autónomos pueden acceder al Kit Digital para optimizar sus procesos e impulsar sus negocios. Esta compañía se encuentra en el listado oficial de agentes digitalizadores.