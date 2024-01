¿Por qué contratar empresas especializadas como CRE-ZE para una reforma? La respuesta, en esta entrevista

Cuando llega el momento de realizar cambios en el hogar o en la oficina, algunas personas deciden llevar a cabo todo el proceso por cuenta propia para ahorrarse algo de dinero. Sin embargo, cuando no se tiene suficiente experiencia en el área, esta tarea, además de generar estrés, puede ocasionar mayores gastos, debido a la inadecuada distribución del presupuesto de las remodelaciones.

En estos casos, lo más recomendable es contar con una empresa especializada en reformas. CRE-ZE, una compañía con años de trayectoria en el sector, se encarga de garantizar la correcta ejecución de la obra y de reducir los tiempos y los costes, con una oferta de valor única centrada en la satisfacción del cliente, algo que refleja a la perfección su equipo en la siguiente entrevista.

Asumir la reforma de una vivienda, piso u oficina puede llegar a ser una labor compleja para las personas que no cuentan con experiencia en el área. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos de llevar a cabo un proyecto de reforma por cuenta propia?

Reformar un piso no es una tarea sencilla en ningún aspecto. Por una parte, está la ilusión de modernizar, reparar o mejorar todas o algunas estancias de la vivienda, pero dado que siempre requiere de una inversión por parte de quien quiere hacer la reforma, debe garantizarse que el dinero invertido permita no solo cubrir la expectativa del cliente, sino optimizar cada euro invertido, buscando la combinación de diseño, practicidad y cumplimiento de normativa. Sin lugar a dudas, los principales desafíos serían, por tanto, la optimización de los recursos económicos, la selección de materiales a precios competitivos, la búsqueda de diferentes industriales, carpinteros, electricistas, paletas, parquetistas, etc., la coordinación de todos los industriales y el control de ejecución de los trabajos e industriales.

Si el proyecto se realiza de forma propia, los tiempos de ejecución se dilatan, los precios se incrementan y además requerirá de una dedicación excesiva del tiempo del cliente.

Cuando la reforma se encarga a una empresa especializada como CRE-ZE, todos estos desafíos, no exentos de complejidad para personas ajenas al sector, no solo son controlados de una forma óptima que garantiza una correcta ejecución de la reforma, sino que se reducen considerablemente los tiempos y los costes, además de asesorar al cliente en las mejores opciones, siempre adecuadas a su presupuesto.

¿Cómo surge CRE-ZE? ¿A qué se debe este nombre?

CRE-ZE es un proyecto empresarial que nace como consecuencia del espíritu emprendedor de varios arquitectos superiores que querían aportar una nueva forma de entender la construcción, las reformas y la arquitectura. A finales del año 2017 plantean su proyecto a unos empresarios con una sólida experiencia profesional. Estos analizan el proyecto y creen firmemente en la propuesta, y así es como nace CRE-ZE, una empresa que quiere aportar aspectos diferenciales en el mundo de la construcción y reformas, haciéndolo diferente, apostando por la calidad, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad medioambiental.

La selección del nombre de la empresa no deja de ser uno de los primeros pilares de cualquier proyecto empresarial. En la construcción, los pilares son las principales piezas sobre las que crecerá toda edificación. Aprovechando las siglas de los nombres societarios de los dos accionistas mayoritarios, consideramos que CRE-ZE (de crecer) recogía el verdadero espíritu de la empresa. Con nosotros cre-ze(n) los proyectos de los clientes; cre-ze(n) los empleados y profesionales vinculados a la empresa; cre-ze(n) las nuevas formas de entender la construcción y las reformas; y, cómo no, cre-ze la ilusión por el trabajo que se hace pensando en la satisfacción del cliente.

¿Qué tipos de proyectos de reforma realizan?

En estos casi seis años de vida de la empresa hemos ejecutado más de 250 proyectos de reformas, construcción y arquitectura. Nuestros proyectos abarcan directamente las necesidades del cliente, especializándonos en las reformas parciales e integrales, tanto de viviendas particulares como de espacios empresariales.

CRE-ZE ha realizado, además de reformas particulares donde somos expertos en crear espacios funcionales, pero a la vez completamente armónicos y confortables donde el diseño se adapta a las necesidades del cliente, diversas actuaciones constructivas para empresas y organizaciones empresariales o religiosas, como actuaciones en residencias geriátricas, adecuaciones normativas técnicas, cambios de uso industrial a residencial, edificaciones de pisos, renovación de espacios exteriores, reformas de locales comerciales y actuaciones en oficinas.

Las remodelaciones tienen distintas aristas que deben ser atendidas de forma paralela. ¿De qué manera abarcan las diferentes necesidades de sus clientes?

En un proceso de reforma o construcción intervienen diferentes aspectos que se acometen en fases diferenciadas. En primer lugar, y completamente esencial, es escuchar al cliente, que nos explique su necesidad y su deseo. Desde CRE-ZE analizamos con detalle, pero con mucho cariño, la conjunción de esos dos aspectos para hacerlos converger y que se adecúen al presupuesto que se dispone, cumpliendo con toda la normativa aplicable.

En la ejecución del proyecto conviven diferentes industriales que deben estar completamente coordinados para que, al igual que en una orquesta, no exista una nota disonante. CRE-ZE es el director de orquesta que hace que cada nota del proyecto fluya de tal manera que la partitura sea impecable. Para ello, el director de orquesta, que sería el arquitecto, que de forma gratuita pone CRE-ZE en todos sus proyectos, dispone de una plantilla propia (los músicos) que recoge diferentes especialidades necesarias para la ejecución de la obra, como por ejemplo, albañiles, electricistas, fontaneros, especialistas en clima, parquetistas, pladuristas, entre otros, buscando la optimización de tiempos, la reducción de costes para el cliente y cubriendo todas las necesidades de quien confía en CRE-ZE para ejecutar con éxito sus proyectos.

Además del desarrollo de proyectos de reforma, ¿qué otros servicios ofrecen?

Tal como ya he comentado anteriormente, CRE-ZE ejecuta cualquier proyecto vinculado con esta actividad. Desde la edificación de pisos hasta la construcción de obra nueva. Somos especialistas en construcción y nuestra misión, como empresa del sector, es poder satisfacer las necesidades del cliente, sean cuales sean. De esta manera, hemos efectuado proyectos de paisajismo en exteriores, diseñando tanto el proyecto como realizando su ejecución; hemos transformado naves industriales de varias alturas en edificios residenciales; hemos transformado y modernizado residencias de la tercera edad; hemos ejecutado obras en espacios religiosos para adaptarlos a las normativas de seguridad existentes; hemos ejecutado todo el proceso de obra para la creación de un laboratorio dental con sus exigencias normativas de salud; en resumen y para no extenderme, hemos realizado todo aquello que nos han solicitado los clientes, ya que nuestra empresa (CRE-ZE) crece acorde a las necesidades del cliente, y esto es así porque disponemos de equipos disciplinares, tanto en la parte técnica con los arquitectos, en la parte ejecutiva, con los profesionales de obra, así como en la parte empresarial con el expertise del equipo directivo y la estructura organizativa en oficinas que da soporte a todas las áreas.

Finalmente, CRE-ZE también ofrece cualquier servicio técnico vinculado a la actividad de arquitectura, como ITE, cédulas habitabilidad, certificaciones energéticas, realización de proyectos y estudios técnicos, dirección obras, cambios de uso, tramitación licencias, control de seguridad, prevención de riesgos en obra, interiorismo, etc.

¿Cuáles son los pilares que distinguen la oferta de valor de CRE-ZE?

La oferta de valor de CRE-ZE se centra en un único objetivo, la satisfacción del cliente.

Tal como ya indicaba al principio de esta entrevista, CRE-ZE nace con el objetivo de hacer las cosas de otra manera, pues cree firmemente que, en la construcción, especialmente en las reformas, hay muchas maneras de hacer las cosas y un exceso de intrusismo no cualificado que al final perjudica la imagen del sector y, a la vez, la calidad ofrecida al cliente. Nosotros estamos convencidos de que, con nuestra forma de hacer las cosas, aportamos un valor diferencial, en primer lugar, porque ofrecemos de forma gratuita, un servicio de arquitectos vinculados a cada proyecto que aportan todo su conocimiento no solo para el cumplimiento de la normativa, sino para buscar las mejores opciones al menor coste posible sin perjudicar otros aspectos como la calidad. En segundo lugar, porque CRE-ZE busca la excelencia en sus ejecuciones, y eso conlleva niveles de calidad por encima de lo que es habitual en muchas empresas del sector.

Creo que el resumen que mejor define los pilares o la esencia de la empresa y su oferta de valor se recoge en nuestra frase final del vídeo corporativo de la empresa, que dice así: “CRE-ZE, SUEÑA, CONSTRUYE”.

¿De qué manera pueden contratar los clientes sus servicios profesionales?

Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través del correo electrónico info@cre-ze.com, a través del teléfono de oficinas centrales, o bien, a través de nuestra página web. Y dado que una imagen vale más que mil palabras, también recomendamos que se visite nuestro Instagram @crezeconstructora.

Con una propuesta de valor diferencial que prioriza la calidad al menor coste posible de inversión, CRE-ZE ha logrado consolidarse como una firma referente en Barcelona en el sector de la construcción de obras, haciendo que sus clientes puedan conseguir de una manera más fácil la reforma de sus sueños.