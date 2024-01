Puuche ha lanzado su nuevo single 'MI YO DE ANTES'

Puuche nace como una idea de Alejandro Puche Rubio, un joven nacido un 5 de junio de 2002 en Yecla, Murcia, que quiso empezar su sueño de subir su propia música en mayo de 2022.

Tomando como referencias a artistas urbanos como Kase.O, Acru o Rafael lechowski Puuche empezó haciendo rap. En su evolución como músico ha desarrollado nuevos géneros en los que se ha ido sintiendo más cómodo. Con tan solo un año y medio sacando su propia música ya ha ido cumpliendo varios de sus sueños, como actuar en directo y empezar a llegar a gente en redes sociales, consiguiendo hacerse un hueco en la escena musical urbana española.

Siempre pensando en mejorar, Puuche cuenta: "creo que una de las palabras con las que me gustaría clasificarme es inconformista, tratando siempre de dar lo mejor de mí en cada faceta que implica la música".

Aprendiendo canto, producción, promoción en redes sociales y partiendo en estas casi desde 0, su mayor objetivo es ser un artista 360º y autosuficiente. A esta pronta edad, su principal objetivo es, como el artista indica: "aprender de todo aquel que me cruzo en el camino y escuchar a aquellas personas que admiro y tengo el gusto de conocer. Siempre intentando crear un entorno de trabajo sano y agradable para todo aquel que quiera sumarse a mi proyecto y aportar a esta idea de un joven chico que quiere demostrar que se puede vivir de la música".

En la canción MI YO DE ANTES, el artista dice: "es una canción en la cual quise plasmar una situación que yo encuentro muy cotidiana en mis amistades y es esa persona que es incapaz de amar, debido a que no sana sus heridas del pasado. No está conforme consigo mismo y no se quiere, por lo que le resulta imposible querer al resto de personas que conoce por muy buenas que sean".

En este tema Puuche intenta probar un estilo más pop con guitarras haciendo la melodía que le dan un tono más alegre y contrasta con la letra de la canción. Inspirado bastante por la música que escuchaba de pequeño, decidió optar por el pop-rock, donde las canciones de amor son tan habituales para expresar el punto de vista tan marcado que veía a su alrededor.

El mensaje de MI YO DE ANTES no solo es aplicable a las relaciones interpersonales, sino a la percepción de uno mismo como persona. "Hablar con tu yo de antes es imprescindible para conocerte bien, para saber que cosas te gustan y cuáles no, qué cosas te inspiran y que otras te aburren o te asustan", comenta Puuche.

Para Puuche, la canción tiene una lección muy valiosa: "pensar en lo que hemos pasado y aprender a sanar aquellas cosas del pasado es muy importante para poder afrontar todos los retos que tenemos en el futuro. Ya sea a la hora de tener una relación, de luchar por tus sueños o de vivir en paz, hablar con tu yo de antes es algo que debemos hacer todos de vez en cuando. Por eso la letra para mí es tan significativa y es una canción muy especial", finaliza el joven artista.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de Puuche.

La agencia de promoción musical Promosapiens promociona música, desarrolla festivales y proyectos culturales analizando las condiciones artísticas y humanas, optimizando los recursos y el tiempo para dar el mejor servicio y rentabilizar al máximo los presupuestos de cada cliente desde el año 2002.