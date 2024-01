Paula Cañeque explica cuáles son las causas de la procrastinación

La procrastinación es un hábito común que impide a las personas realizar tareas importantes y las lleva a posponerlas una y otra vez. Todos han pasado por esa situación en algún momento de su vida, sintiéndose atrapados y frustrados por no poder superar este patrón. Por eso, es importante saber y ser consciente de las causas de la procrastinación, para poder abordar el problema.

Paula Cañeque, psicóloga y coach personal, se especializa en esta área. Con su ayuda es posible encontrar solución a esta condición que puede interferir con el bienestar y la calidad de vida.

Causas de la procrastinación Cada persona puede tener motivos particulares para procrastinar. Sin embargo, hay algunas causas comunes que suelen estar presentes en la mayoría de los casos.

Emociones como la ansiedad, la frustración, la ansiedad o el aburrimiento, asociadas a la tarea a realizar, son las principales causas de la procrastinación. También lo es el miedo al fracaso. Muchas veces las personas evitan comenzar una tarea porque no se sienten capaces de hacerla correctamente.

Otra causa común de la procrastinación es la falta de motivación. Cuando no se está realmente interesado en una tarea o no se valora su importancia, es mucho más fácil posponerla. En estos casos, es fundamental encontrar la motivación adecuada para llevar a cabo la tarea en cuestión.

La falta de organización y planificación también puede llevar a procrastinar. Al no tener claros los pasos a seguir o no establecer plazos realistas, es más fácil dejar todo para después. También la sobreestimación del tiempo disponible es otro factor. A menudo, las personas creen que tienen más tiempo del que tienen en realidad, por lo que posponen las tareas pensando que las terminarán más adelante. No obstante, esto conduce a la acumulación de trabajo, haciéndolas sentir aún más abrumadas.

Psicólogo y coach en Las Palmas de Gran Canarias El asesoramiento profesional de un psicólogo o coach de vida puede ser de gran utilidad para abordar el problema de procrastinación. Una alternativa en Las Palmas de Gran Canarias es solicitar una cita con Paula Cañeque, quien se especializa en esta área y ha trabajado con numerosas personas, ayudándolas a enfrentar esta situación de manera constructiva. También ofrece sus servicios por vía online, abriendo la posibilidad de atender a pacientes de toda España y el resto del mundo.

Esta profesional se ha caracterizado por ser analítica, innovadora y resolutiva. A través de técnicas de coaching, terapia cognitivo-conductual y otras herramientas psicológicas, trabaja para identificar las causas de la procrastinación y desarrollar estrategias efectivas para superarla.

La procrastinación es un hábito difícil de superar. Pero, con la ayuda de un profesional, como Paula Cañeque, se pueden identificar sus causas y buscar una solución. De su mano, es posible comenzar a tomar acción y alcanzar las metas.