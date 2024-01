Ser controlador aéreo es posible y MasterD explica cómo

Ser un controlador aéreo en España encierra muchas ventajas. En primer lugar, es una profesión en la que se puede ganar en promedio unos 100.000 euros al año. Cuenta con un campo laboral bastante amplio porque según el sindicato que los agrupa, existe una creciente escasez de este personal cualificado.

Otra ventaja importante es que, aunque se trata de un puesto de responsabilidad, para desempeñarla no se requiere de una larga carrera universitaria. De hecho, esta formación es parte de la oferta académica de instituciones reconocidas como MasterD, el grupo educativo privado que es líder en preparación abierta.

Las funciones de un controlador aéreo Los controladores aéreos tienen un papel crucial en la navegación de las aeronaves en todo el mundo. Ellos son los encargados de supervisar las maniobras de los pilotos y sus aviones para que los vuelos sean seguros. El trabajo lo llevan a cabo haciendo contacto visual con cada aeronave mediante el radar y comunicándose por radio. Es un rol que necesita un alto nivel de concentración.

Su lugar de trabajo está en las torres de control, desde donde regulan y supervisan los movimientos de las aeronaves en las pistas. También son los responsables por el buen uso de las calles de rodaje y del espacio aéreo en las terminales. Son los encargados de ofrecer servicios de ruta y de aproximación a los aviones comerciales, oficiales o privados.

Hasta más de 200.000 euros por año

Los sueldos de estos profesionales están amparados por el II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial ENAIRE. Cuando una persona se inicia en esta carrera podría devengar entre 50.000 y 100.000 euros anuales. Todo depende del ente contratante y las condiciones de empleo de cada institución o empresa.

Es una remuneración que puede ir mejorando con la experiencia y las nuevas certificaciones que vaya obteniendo con el tiempo. En los mejores casos y gracias a la formación complementaria, sus ingresos podrían superar los 200.000 euros. Otro factor determinante es el rol que desempeñe dentro de la torre de control, por ejemplo, si tiene la responsabilidad de supervisar a otros controladores.

En España los controladores aéreos tienen dos fuentes de trabajo. La primera de ellas es laborar en una torre de control pública gestionada por ENAIRE. Esta es la institución del Estado español que supervisa el tráfico aéreo. La segunda alternativa es hacerlo desde una torre de control privada, gestionada por firmas como Saerco o SkyWAY.

Cómo convertirse en un controlador aéreo MasterD es una organización enfocada en ofrecer programas de estudios adaptados a las necesidades del mercado laboral y sus estudiantes. Ofrece soluciones para alcanzar plazas en oposiciones, títulos oficiales de Formación Profesional y certificaciones para alcanzar nuevas metas en el ámbito laboral. Ha destacado en el mercado educacional por sus contenidos programáticos actualizados y recursos didácticos de vanguardia.

Para el programa de formación como controlador aéreo, esta institución suscribió un convenio con la escuela de formación inicial SkyWAY. Con este acuerdo, los alumnos de MasterD tienen plazas reservadas para su preparación y posterior obtención de la licencia necesaria en estos cargos. Adicionalmente, disponen de precios especiales y acceso a una bolsa de empleos.

Con esta formación los aspirantes podrán prepararse para los test psicotécnicos específicos para controladores (pruebas FEAST), dominio del inglés, test de personalidad y las entrevistas personales. El programa proporciona las herramientas para que los alumnos puedan enfrentar las pruebas FEAST I y II (First European Air Traffic Controller Selection Test). La aprobación de estas evaluaciones es indispensable para obtener la licencia correspondiente. Además, se trabajan los contenidos teóricos que se exigen en el proceso de selección de ENAIRE.

Lo que se necesita para aspirar a estos cargos

Una persona que desee convertirse en controlador aéreo debe llenar varios requisitos mínimos para comenzar con su formación. En primer lugar, tiene que ser mayor de 18 años y menor de 65. Así mismo, debe ser de nacionalidad española, de un estado miembro de la UE o ser cónyuge de una persona española o de la UE. En caso de ser extranjero, tiene que poseer residencia legal en España.

Así mismo, debe ostentar un título que le permita cursar estudios universitarios como bachiller, técnico superior, formación profesional, técnico especialista o sus equivalentes. Su nivel de inglés tiene que ser alto, por lo menos C1, aunque no posea la certificación correspondiente. Desde el punto de vista de la salud, su estado físico tiene que superar la evaluación médica clase 3. El aspirante debe contar con ciertas habilidades naturales como agilidad mental para procesar información y responder a situaciones en corto tiempo.

El autocontrol bajo estrés, atención concentrada y dividida, capacidad de análisis y de coordinar situaciones operativas también son muy valorados. También se exige que la persona tenga resistencia a la fatiga, estabilidad emocional, orientación espacial y razonamiento abstracto. Finalmente, debe disponer de aptitud psicofísica, según las normas establecidas por la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI).