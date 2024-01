La española Hampa Studio, una de las grandes triunfadoras en la primera edición de Ibermedia Next

El programa de apoyo ha seleccionado cerca de una docena de proyectos llamados a expandir la ficción animada iberoamericana por todo el mundo, así como profesionalizar el sector en países de Latinoamérica. Entre las productoras elegidas destaca la valenciana Hampa Studio, que ha logrado la ayuda de Ibermedia por partida doble, con dos proyectos seleccionados.

Tras casi tres meses de agónica espera, Ibermedia Next ha hablado. El programa de apoyo a la animación digital iberoamericana ha seleccionado 14 proyectos, los cuales recibirán una aportación económica que irá acompañada de consultorías y campañas de promoción personalizadas. Cada uno de los títulos elegidos está llamado a marcar un hito en la animación iberoamericana. De ahí que, entre el altísimo nivel de calidad de esta primera edición, figuren proyectos de la cineasta Isabel Coixet o del actor mexicano Diego Luna, protagonista de Andor, una de las series más recientes del universo Star Wars.

Su estudio, La Corriente del Golfo, se ha presentado a Ibermedia Next en colaboración con dos productoras españolas: Cornelius Films y la valenciana Hampa Studio. Esta última, además, tiene el honor de ser uno de los únicos estudios aspirantes con dos proyectos elegidos en la misma convocatoria. El primero de ellos es el que comparte con la marca de Diego Luna y el también actor Gael García Bernal: El Origen de la Experiencia, título que aborda “el viaje en busca de sabiduría” de Jacobo Grinberg, neurofisiólogo y psicólogo mexicano misteriosamente desaparecido en 1994.

En este proyecto de largometraje, Hampa Studio pretende acercar al público la biografía de este científico, cuyo trabajo sobre la conciencia humana y el potencial de la mente cohabitaba entre lo académico y lo esotérico —llegó a trabajar con curanderos y chamanes— y que imaginaba, entre otras cosas, la posibilidad de usar la telepatía. Los propios Diego Luna y Gael García Bernal prestarán sus voces a los protagonistas, en una obra que propone “un viaje al misticismo y el trance en la cultura mexicana” gracias a la Realidad Virtual, usando una mezcla de técnicas de animación como 2D, cut out o stop motion; y añadiendo la potencia de la IA generativa en los procesos con Blender.

Por otro lado, el segundo proyecto ganador de Hampa Studio se titula El Rastro de tu Sangre en la Nieve, película que supondría la primera adaptación animada de una historia de Gabriel García Márquez. En este caso, el estudio detrás de la galardonada Buñuel en el Laberinto de las Tortugas se alía con la mexicana Cine Tornado. Como del resto de obras seleccionadas, Ibermedia Next destaca de ésta su apuesta por la utilización de herramientas de código abierto y tecnologías disruptivas. En concreto, la idea de Hampa Studio y Cine Tornado es trasladar el cuento de García Márquez a la gran pantalla usando Blender y Grease Pencil, además de IA para captura de movimientos, análisis de datos y fotogrametría de escenarios.

La adaptación de El Rastro de tu Sangre en la Nieve estaría a cargo de dos directores mexicanos de renombre: Elías Nahmías, amigo personal de Gabo —como se conoce también a García Márquez— y Gonzalo García Barcha, hijo del mítico escritor. Sin destripar ningún secreto del argumento, se puede decir que el relato gira en torno a la trágica historia de Nena y Billy, dos jóvenes recién casados, y su viaje de Madrid a París. Es la base de una historia que promete ser aún más grande y que tocará temas como el amor, la sexualidad, la pérdida o el destino.

Así se cierra una primera edición de Ibermedia Next donde, además de la mencionada Hampa Studio, han participado productoras de animación provenientes de España, Italia y Portugal, en colaboración con 10 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Se espera que programas como el de Ibermedia, financiado con Fondos Europeos Next Generation, fomenten el talento y la profesionalización del sector de la animación iberoamericana, y ayuden a que sus historias lleguen a los públicos de todo el mundo.