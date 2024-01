Alquilar una exclusiva casa en Ibiza, con Can Corda

Las islas Baleares se encuentran entre los archipiélagos más visitados de España debido a la gran variedad de paisajes naturales impactantes que ofrecen, repletas de playas vírgenes de arenas doradas. Ibiza forma parte de este archipiélago y es popularmente conocida como la Isla Blanca por su arquitectura peculiar que, combinada con sus numerosos atractivos, atrae a miles de turistas cada año.

Can Corda, firma especializada en alojamientos vacacionales en Formentera e Ibiza, ofrece a los visitantes un servicio de alquiler casa Ibiza para que puedan disfrutar de la isla con comodidad.

Alojamiento exclusivo para pasar las vacaciones en Ibiza El servicio de alquiler casa Ibiza de Can Corda incluye la vivienda Ca Na Marta, la cual cuenta con piscina, cuatro dormitorios dobles, salón con techo de sabinas, baño exterior, cocina y 3 baños interiores. De esta manera, familias y grupos de amigos pueden disfrutar de la isla y al mismo tiempo tomar un descanso cómodo en un espacio amplio y completamente equipado. De igual forma, esta vivienda cuenta con wifi, equipo de música, televisor pantalla plana, barbacoa y otra gran variedad de artículos exclusivos para realizar celebraciones y reuniones entretenidas.

Es importante destacar que Ca Na Marta se encuentra ubicada a tan solo 3,3 kilómetros de la ciudad de Ibiza y a 3 kilómetros del puerto. Por lo tanto, los turistas que se alojen en esta casa con piscina tendrán la ventaja de poder llegar a distintos puntos de la isla con facilidad y rapidez para aprovechar al máximo el tiempo en sus playas, localidades y paisajes.

Alojarse en Ibiza con Can Corda y visitar toda la isla Ibiza tiene una gran variedad de lugares exclusivos e impactantes que sorprenden a todos los turistas que la visitan, incitándolos a quedarse más tiempo o regresar en sus próximas vacaciones. Entre estos lugares se pueden mencionar sus restaurantes y chiringuitos, que ofrecen platos mediterráneos preparados con ingredientes frescos. De igual manera, Ibiza es reconocida por sus eventos y fiestas en la playa, temperaturas regulares durante todo el año y actividades deportivas al aire libre. Cada uno de estos elementos permite a los turistas y extranjeros desconectar del estrés de la rutina diaria para sumergirse en un mar de emociones y momentos increíbles. Ibiza también tiene a Sant Antoni, un precioso y conocido municipio de las Islas Baleares; Es Vedrà, una enigmática cala, y diversas cuevas antiguas que vale la pena explorar.

Para disfrutar de todos estos lugares, Can Corda ofrece su exclusivo servicio de alquiler casa Ibiza. Sumado a esto, la compañía también cuenta con cinco viviendas en Formentera: Casita, Piedra, Romero, Lavanda y Santolina. La casa con piscina Ca Na Marta está disponible para parejas, familias, empresas, grupos de amigos o cualquier persona que desee alojarse a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Ibiza.