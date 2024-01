Gestión de pagos recurrentes en tan solo una llamada con PaybyCall

Las empresas que ofrecen productos o servicios y trabajan a través de transacciones frecuentes necesitan de una gestión de pagos recurrentes de calidad para poder garantizar un servicio de atención de primera.

Para ello, el proceso de pago puede ser controlado por máquinas, en lugar de personas.

PaybyCall es una solución de pagos por tarjeta a través de teléfono, con la posibilidad de integrar un operador artificial dentro de la llamada de un empleado con un cliente, que se encargará de recopilar y enviar los datos de la tarjeta del consumidor sin almacenarlos ni gestionarlos.

Un sistema dedicado a los pagos telefónicos Uno de los problemas más frecuentes de las empresas que ofrecen servicios de suscripción o de pago por consumo es la gestión de pagos recurrentes. Este inconveniente no solo puede minimizar los beneficios, sino también comprometer el modelo de negocio en caso de pagos pequeños. El problema radica en el modelo de gestión de pagos recurrentes.

Afortunadamente, gracias al avance tecnológico, las tecnologías han ido alineándose con la automatización en relación con sistemas de pago. Sin embargo, todavía muchas empresas optan por contratar personal para que se encargue de estar atento al teléfono, resolviendo desde funciones administrativas hasta soporte técnico.

Hoy en día, si bien es importante invertir en una atención al cliente de calidad, con comunicación directa con personas y no con robots, también es cierto que existen algunas funciones que pueden dejarse en manos de la automatización.

Una gestión de pagos recurrentes eficiente El pago por teléfono con tarjeta es una solución efectiva para el problema de la gestión de pagos recurrentes en las empresas, ya que permite al usuario interactuar con la empresa a través de un mismo canal, tanto para contratar un servicio como para ajustar sus condiciones de pago.

No es un secreto que esta es una de las maneras de comunicación preferida para un gran porcentaje de perfiles de clientes, independientemente de su edad o si saben o no defenderse con las nuevas tecnologías.

Otro beneficio de la gestión de pagos recurrentes automatizados a través del teléfono es la seguridad, ya que, mediante este canal, el usuario puede hablar con el operador de la empresa y también ser remitido a un operador automático que se encargará de introducir sus datos personales para completar la transacción, sin necesidad de cortar la comunicación.

Así, después de que el operador informe al cliente que será conectado con el software de pago, el sistema captura los datos de la tarjeta que ingrese el cliente, permitiendo al banco procesar el pago. De este modo, ningún empleado de la empresa tendrá acceso a los datos de las cuentas personales del cliente y el pago de sus suscripciones todos los meses estará garantizado con tan solo una llamada.