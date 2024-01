Los beneficios que aporta un asiento confort para motos de JM-FUNDAS

Por lo general, los asientos de motos de carretera se fabrican con espumas duras y rígidas. Por este motivo, pueden resultar incómodos tanto para el piloto como para el pasajero. Sobre todo, esto se nota cuando hay que recorrer trayectos largos. Además, al viajar de esta manera, es posible que aparezcan dolores u otros problemas físicos.

Ahora bien, para solucionar este problema, la empresa JM-FUNDAS ofrece un asiento confort para motos que se fabrica con un material que resulta cómodo y ligero. Asimismo, este producto se puede personalizar con detalles estéticos como bordados, nombres, costuras en diamante y buds, entre otras alternativas.

Ventajas del asiento confort para motos que ofrece JM-FUNDAS Los asientos que son demasiado rígidos pueden causar lesiones en la columna vertebral o el coxis. Esto se debe a que el peso del cuerpo no se distribuye de manera correcta. Entonces, la postura del piloto se ve afectada. Por lo general, los primeros síntomas de este problema son los dolores musculares recurrentes en áreas como los glúteos, la espalda o los muslos.

No obstante, con los asientos confort de JM-FUNDAS es posible evitar estos problemas. Además de permitir la correcta distribución del peso de las personas, este producto resulta térmicamente eficiente y está hecho con material transpirable. De esta manera, se previene la acumulación de calor y humedad.

En particular, estos asientos se elaboran con espuma de poliéster viscoelástica. Se trata de un material que ofrece comodidad, ligereza y durabilidad. Adicionalmente, esta empresa ofrece la posibilidad de incluir un respaldo lumbar para conseguir mayor comodidad. Estos artículos se consiguen en múltiples colores y están disponibles para más de 1.000 modelos de motocicletas de diversas marcas.

¿Es conveniente usar asientos de gel? Otra alternativa disponible en el mercado para ganar confort en el asiento de una moto es el uso de planchas de gel. Esta solución reemplaza al espumado y, en principio, ofrece un resultado excelente.

De todas maneras, los expertos explican que a largo plazo suelen aparecer inconvenientes. En primer lugar, con el paso del tiempo este material sufre de fisuras por presión y aparecen irregularidades que le quitan confort al asiento. En este mismo sentido, el gel suele ir perdiendo la esponjosidad que lo caracteriza, por lo que después de cierto tiempo puede ser igual o más duro que el asiento original.

Por otra parte, el gel no cuenta con la capacidad de disipar el calor que tiene la espuma. De hecho, si se expone al sol se calienta notablemente. En conclusión, si bien en principio los asientos de gel y espuma ofrecen un nivel de confort similar, estos últimos constituyen una solución más durable y, por lo tanto, superior.

Con JM-FUNDAS es posible acceder a distintos modelos de asiento confort para motos para levar la estética y la comodidad de unos de estos vehículos a otro nivel.