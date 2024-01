El poder de DERMO 360º by Método PAL revoluciona las farmacias

En el competitivo mundo de la dermofarmacia, es fundamental destacar y ofrecer servicios que no solo cumplan con las expectativas de los clientes, sino que también impulsen el crecimiento económico del negocio.

En este sentido, se quiere presentar al innovador Método DERMO 360º by Método PAL, un enfoque protocolizado en 5 pasos que no solo posiciona a la categoría dermofarmacia, sino que puede duplicar la facturación en tan solo 90 días.

¿Qué les hace diferentes? En el corazón de su propuesta se encuentra la accesibilidad y la practicidad. El Método DERMO 360º es completamente online, con un 70 % de enfoque práctico. Esto garantiza que el equipo adquiera las habilidades necesarias para brindar asesoramiento desde el mostrador sin dedicar excesivo tiempo a la formación.

Ventajas de implementar el Método Dermo en la farmacia Comunicación unificada y asesoramiento de calidad Al adoptar el Método DERMO 360º, se logrará que todo el equipo se comunique y asesore con un mismo valor. La coherencia en el consejo farmacéutico es esencial para construir la confianza del cliente y diferenciarse en el mercado.

Servicio rápido y efectivo La eficiencia es clave en el mundo de la dermofarmacia. Su método garantiza un servicio rápido y efectivo, permitiendo atender las necesidades de los clientes de manera ágil y precisa.

Acompañamiento personalizado para los clientes Quieren que los clientes se sientan mejor acompañados en su búsqueda de soluciones dermatológicas. El Método DERMO 360º no solo ofrece productos, sino una experiencia integral que fortalece la fidelidad de los clientes.

Duplicar la facturación DERMO Uno de los principales objetivos del método es impulsar el crecimiento económico de la farmacia. Con DERMO 360º, no solo se estarán ofreciendo productos, sino una solución completa que se traduce en un significativo aumento de las ventas.

Punto de diferenciación: diagnóstico rápido y efectivo El núcleo de su propuesta radica en su sistema de diagnóstico rápido y efectivo. En menos de 10 minutos, sin necesidad de un dermoanalizador, se podrán conocer las necesidades específicas de cada paciente. Este enfoque personalizado no solo incrementa la satisfacción del cliente, sino que también fortalece la fidelidad y, por ende, las ventas.

La experiencia de Sandra Alzórriz: Dermo Coach y creadora de Método PaL Sandra Alzórriz, Dermo Coach especializada en Farmacia y creadora de Método PaL. Con más de 20 años de experiencia en el sector DERMO, ha tenido el privilegio de ayudar a más de 500 negocios a destacarse como referentes en el cuidado de la piel. La experiencia y conocimientos se han plasmado en el desarrollo de DERMO 360º, un método probado que transforma la dermofarmacia y potencia el éxito de cada establecimiento.

¿El equipo necesita formación? Reconocen que la calidad del asesoramiento depende directamente de la capacitación del equipo. Si se siente que el personal no está completamente cualificado para realizar recomendaciones y carece de tiempo para formarse, DERMO 360º es la solución. Esta formación no solo encaja en las necesidades, sino que la inversión realizada se traducirá en conversión económica en los primeros 15 días.

Si se desea llevar la farmacia al siguiente nivel y destacar en el competitivo mundo de la dermofarmacia, DERMO 360º by Método PAL es la respuesta.

Se anima a descubrir el poder de la dermofarmacia protocolizada y llevar el negocio a nuevas alturas.