La Fundación del Patrimonio Ferroviario inicia la restauración del vagón de RENFE PR-14.660

Hace algún tiempo, los descendientes de D. José Vañó Bodí (q. e. p. d.) pusieron en manos de la Fundación del Patrimonio Ferroviario el histórico vagón-cisterna construido en el año 1950, el cual circuló por las líneas de la antigua RENFE con la matrícula PRfhv-14.660.

Se trata de un clásico vagón-cisterna, de dos ejes, con 9.950 kilogramos de tara y 18.800 de carga que, inicialmente, perteneció a la importante empresa nacional Unión Alcoholera Española. Tras prestar servicio de transporte de alcoholes bajo dicha razón social durante varias décadas, fue finalmente adquirido por José Vañó Bodí, hombre de negocios valenciano con radicación empresarial en Ciudad Real.

Este prestigioso industrial dedicado inicialmente al transporte de vinos, que llegó a disponer de un amplio parque de vagones fudres y cisternas, estuvo también tras el lanzamiento empresarial de Industrial de Vagones y Transportes (INVATRA). Esta firma, con importantes talleres en Alcázar de San Juan, llegó a ser una de las empresas españolas punteras en la reparación y mantenimiento de vagones de ferrocarril en aquella época.

No hace falta señalar que por la red ferroviaria española circularon a lo largo de más un siglo infinidad de vagones, muchos de ellos de propiedad particular, como en este caso, destinados a la conducción de vinos y otras bebidas alcohólicas.

El vagón ahora preservado ha sido recientemente trasladado a talleres y han dado inicio las labores encaminadas a su restauración.

En un primer momento, ha tenido lugar el completo saneamiento de su estructura metálica. Tanto en lo que se refiere al bastidor y elementos de tracción, choque, rodaje y suspensión, como en lo que tiene que ver con la propia cisterna. Las importantes oxidaciones que presentaba tras los muchos años transcurridos desde su retirada del servicio han exigido una profunda actuación.

En la actualidad se procede a su imprimación protectora, tras lo que tendrá lugar la siguiente fase de pintura y rotulación. Esta se hará basándose en los elementos de imagen de su última época, correspondientes a la firma vinícola del citado empresario valenciano.

La restauración, como en el caso de todos los vehículos de la Fundación, no se limita a los aspectos estéticos, sino también funcionales, motivo por el cual la misma tendrá carácter operativo, a fin de que el vagón pueda circular normalmente cuando resulte necesario.

Todas las intervenciones ejecutadas a este respecto se hallan bajo responsabilidad de la Sociedad Española de Actuaciones Mecánicas, empresa especializada en la restauración de material histórico de ferrocarriles, la cual goza de toda la confianza de la Fundación del Patrimonio Ferroviario.