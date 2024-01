Terapia emocional para perros con Mery Calvo

Las conductas problemáticas de un perro son solo la superficie de un problema más profundo. La mayoría de respuestas impulsivas y descontroladas del animal suele ser resultado de algún tipo de desequilibrio emocional, que genere estrés, ansiedad o miedo en el perro.

A través de la terapia se busca abordar estos desafíos dotándole de herramientas con las que gestionar de forma adaptativa sus emociones. De la mano de Mery Calvo, destacada educadora canina, es posible reducir los comportamientos no deseados de un perro, así como también mejorar su bienestar general ayudándoles a activar emociones adecuadas y desactivar las que no sean adaptativas correctamente.

Terapia emocional para perros Desde la terapia "Relaciones Sanas" no solo se trata de corregir conductas reactivas, va más allá, explorando las complejidades de las emociones caninas. El trabajo emocional para perros resulta una poderosa herramienta destinada a estimular y fortalecer la mente de los amigos peludos. Lo que se busca es comprender sus emociones, detectando las causas subyacentes de conductas no deseadas, para luego fortalecerlas mediante actividades destinadas a ganar autocontrol, estabilidad y superar desafíos.

Mery Calvo, una educadora canina especializada en trabajo cognitivo, se sumerge en el mundo interior de los perros, buscando respuestas a preguntas iniciales clave. La profesional parte de cuestionar por qué un perro actúa de cierta manera y si experimenta miedo, inseguridad, estrés o frustración, tomando estos interrogantes como puntos de partida para su perspectiva única en la salud emocional de los perros. Ayudándoles a eliminar el estrés que acumulan cada día con estas experiencias reactivas, dentando a los perros de nuevas habilidades de gestión emocional y a los tutores de la técnica y el manejo con el que transmitir la estabilidad que sus perros necesitan.

Educadora canina especializada en terapia emocional En manos de educadores caninos especializados como Mery Calvo, la terapia se convierte en una vía transformadora para enriquecer la vida de los perros y fortalecer el vínculo entre ellos y sus familias. Mery Calvo trabaja de manera mancomunada, entre el can y su compañero, para que, en equipo, logren fomentar la confianza, mejorar su entendimiento gracias al código de comunicación y la salud emocional del perro. Y sobre todo disfrutando juntos del proceso.

Mery Calvo destaca por abordar cada dimensión del perro: social, emocional, mental y física. Para eso, la educadora canina ofrece una variedad de alternativas para implementar en sus terapias en perros, desde cursos hasta programas especializados como el "Programa Relaciones Sanas", así como también terapias presenciales y consultoría online. Con su enfoque, basado en la metodología Cognitivo-Emocional para perros, se ha perfeccionado a lo largo de los años mediante una formación continua desde 2017.

La terapia emocional, desde la experiencia de Mery Calvo, beneficia a todos los perros y sus familias, adaptándose a las necesidades individuales de cada can. Es una práctica que no solo enriquece el entorno del animal, sino que también mejora significativamente su calidad de vida. Con Mery Calvo como colaboradora, el proceso se disfruta, brindando alegría y éxito a lo largo del proceso de transformación.