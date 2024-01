La CEO de la marca de moda Rollup Couture, Paula Bemart, concede una entrevista

El mundo de la moda ha evolucionado, pero los pañuelos no han dejado de perder su vigencia y relevancia en el outfit de la mujer actual. La marca de moda Rollup Couture ha revolucionado este sector con la creación de prendas elaboradas con saris y tejidos de India que refuerzan el poder de este accesorio.

Bajo una confección de tipo artesanal, Paula Bemart, fundadora de la marca, elabora prendas únicas, llenas de color y fuerza capaces de empoderar y sacar la diva interior que hay dentro de cada mujer.

Paula, coméntanos más de tu historia ¿cómo compaginas tu trabajo ingeniera de telecomunicaciones con el mundo de la moda?

Pues como buenamente puedo. No es nada fácil compaginar un trabajo que tiene bastante carga mental con una empresa y dos niñas pequeñas. Por las mañanas trabajo como ingeniera, y algunas tardes, después de las extraescolares y/o parques para que jueguen las niñas, me dedico en cuerpo y alma a la marca.

Llevo muchas noches a mis espaldas

¿Cómo nace Rollup Couture y cuál es su filosofía?

Rollup Couture nace en forma de pañuelos para salvarnos la vida a las rizadas, que confeccionaba a mano a partir de saris que me traje de India en mis múltiples viajes en mi trabajo de ingeniera. Fue ahí, en Nueva Delhi donde descubrí los tejidos más alucinantes que he visto en mi vida, y se han convertido, sin pensar, el alma y el toque diferenciador de la marca. No es casualidad que muchos de los grandes diseñadores y diseñadoras acudan a la cuna de la seda para elegir sus tejidos. Son realmente majestuosos.

Pero no fue hasta que la maternidad me dio un giro de 360 grados a la vida, cuando se me ocurrió hacer pañuelos con todos los kilos de saris y tejidos que tenía almacenados en una caja en el garaje.

He cosido dando el pecho, por las noches y fines de semana... hasta que tenía tanta demanda que tuve que pedir ayuda para la confección.

La filosofía de la marca es que nos sintamos guapas, empoderadas y divas cuando llevamos los pañuelos en la cabeza, pues siempre han sido un signo de distinción para todas aquellas que nos hemos atrevido a llevarlos.

¿Qué te motivó a incursionar en el mundo de la moda, específicamente utilizando saris de India?

El Sari es la vestimenta tradicional hindú por excelencia y la verdad que el uso de los mismos fue totalmente casual. En mi primer viaje a India, fui con una amiga a una tienda de saris para comprar un par que llevaría el día de su boda, y fue en esa tienda de saris donde el cerebro me hizo "clic". Quedé absolutamente maravillada por sus tejidos, colores y brocados.

Compré cantidades ingentes de telas y saris, sin saber muy bien el uso que les iba a dar.

Simplemente, seguí mi instinto, pues he sido siempre una persona muy visceral.

A los pocos meses de convertirme en madre, se me ocurrió cortar esas piezas únicas para construir pañuelos que, en mi caso, llevaba utilizando más de 10 años.

De cada sari solo salen 3-4 pañuelos medianos y 2 pequeños que son únicos, pues no suelo repetir ninguna pieza.

De esta forma garantizo la exclusividad y unos tejidos que no se encuentran en nuestro país.

¿Por qué los pañuelos son tan especiales para ti?

Porque desde que viví en Sudáfrica y empecé a llevarlos en la cabeza de forma voluminosa como las sudafricanas (que les queda estupendamente bien), me han dado la energía en esos días en los que mis rizos no me acompañan o simplemente necesito un chute de positivismo para afrontar la vida desde una mejor posición.

Paula, sabemos que estás detrás del diseño de cada colección de Rollup Couture ¿En qué te inspiras para crear tu colección de prendas y pañuelos?

Me inspiro principalmente en los tejidos. Encontré una tienda en Nueva Delhi que me manda fotos cada vez que llegan nuevas telas y con base en ellos planifico las nuevas colecciones y los pañuelos con los saris.

¿Qué significa para ti ser diva?

Significa aceptarse, quererse y estar dispuesta a sacar la mejor versión de nosotras mismas. Además de sentirnos alguna vez como una gran diva de los años 50 que tan enamorada me tienen. Todas llevamos una diva dentro y hay que sacarla de vez en cuando para ganar confianza en nosotras mismas y regalarle al mundo nuestra esencia.

Coméntanos más detalles sobre el Club de Divas de Rollup Couture. ¿Cómo las mujeres pueden acceder a tus prendas?

En la página web tengo un enlace directo al club.

Las que forman parte de él reciben en exclusiva las nuevas colecciones antes que el resto de la comunidad, así como descuentos y sorpresas.

Además, también reciben cartas personales en las que me desahogo y comparto a corazón abierto mis inquietudes.

Porque para mí, el valor más grande de la marca son las divas que ya forman parte de ella.

¿Cómo describirías a la mujer Rollup Couture?

Es una mujer poderosa, segura de sí misma, que no le importa que la miren por la calle cuando lleva pañuelos voluminosos puestos en el pelo, y que derrocha actitud.

Combinando la majestuosidad de los saris con diseños femeninos y simples, Rollup Couture propone elevar el poder de la mujer, a través de tejidos artesanales auténticos que provienen de mezclas exóticas de culturas. El objetivo es sacar la mejor versión de las mujeres para que se sientan guapas y divas a donde quiera que van.