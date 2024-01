Conocer las ventajas del SPD Horizontal de Venalink

Según la OMS, la adherencia al tratamiento crónico se define como el grado en que el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, así como el continuo aumento en la prevalencia de polifarmacia sobre los adultos mayores, no es extraño que aproximadamente el 50 % de los pacientes crónicos del entorno no sean adherentes a los tratamientos prescritos. Una baja adherencia terapéutica se asocia con importantes repercusiones tanto sanitarias como económicas.

Los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), como servicio profesional farmacéutico, constituyen un recurso de primera línea para el abordaje de la mejora de la adherencia a los tratamientos desde la farmacia comunitaria. Especialmente, sobre aquellos pacientes con una falta de adherencia no intencionada, relacionada con el factor olvido. Actualmente, una de las mejores soluciones de este tipo es el SPD Horizontal de la marca Venalink.

Características y ventajas del SPD Horizontal de Venalink Este producto fue desarrollado en 2019 y se distingue por su particular diseño apaisado. Con respecto a esto, en su eje horizontal se encuentran los 7 días de la semana y en el vertical las 4 tomas. Además, cuenta con un sistema de colores por franjas alternas que facilita la correcta identificación de los alvéolos por parte de los usuarios. De este modo, se consigue mantener el efecto memoria de este tipo de dispositivos, pero se adapta a aquellos pacientes que encuentran la distribución apaisada más intuitiva.

Además, la apertura de los alvéolos es amplia, al igual que su capacidad. Este producto mantiene los principios de calidad y seguridad de Venalink y cuenta con el sistema de doble sellado propio de esta marca.

Adicionalmente, el SPD Horizontal es compatible con distintos elementos diferenciadores como, por ejemplo, un blíster ámbar. Este recubrimiento permite proteger a los medicamentos fotosensibles del efecto de la luz. También es posible trabajar con las etiquetas correctoras o adhesivas Venalink. Las primeras permiten gestionar eficientemente la corrección de errores o los cambios en la medicación. En cuanto a las etiquetas adhesivas, estas permiten incluir la información tanto de la parte trasera como delantera de manera ágil y sencilla, gracias a su uso conjunto con el gestor de etiquetas. Además, permite la inclusión de la foto del paciente, el logo de la farmacia y un código QR.

El SPD Horizontal de Venalink facilita el trabajo de las farmacias Otros elementos diferenciadores de este producto son las bandejas de organización. Se trata de una solución eficaz para organizar los SPDs pendientes de dispensar. En particular, estas bandejas se pueden usar de manera independiente o dentro de los carros de medicación para organizar la medicación de un número más grande de pacientes.

Compatibilidad con tecnología Asimismo, este formato de SPD es compatible con el sistema semiautomático DualBlist, que permite obtener más rendimiento y seguridad durante la fase de preparación. Con el SPD Horizontal de Venalink contentará a pacientes, cuidadores o centros residenciales, a la vez que su gran compatibilidad con accesorios, le permitirá que su preparación sea muy cómoda por parte de la farmacia.

Para recibir muestras de este producto o más información es posible contactar a los profesionales de Venalink.