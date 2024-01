Jóvenes con discapacidad de la "generación Z", los protagonistas del Calendario 2024 de la Fundación Adecco para impulsar un cambio definitivo en la inclusión

Las nuevas generaciones con discapacidad quieren derribar, definitivamente, etiquetas negativas y prejuicios que lastran su plena inclusión. Tienen inquietudes, se forman y defienden el empleo como parte esencial de su propósito vital El año que acaba de comenzar representa un marco temporal idóneo para encarar un reto pendiente para la sociedad: la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Aunque en los últimos años se han experimentado notables avances, con cifras récord de contratación y un mayor compromiso y sensibilidad, el recorrido es aún muy largo. No en vano, su participación en el mercado laboral sigue siendo exigua (solo el 35% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo o lo busca), continúan infrarrepresentadas en la Universidad y en la formación cualificada, y la mayoría de los contratos se suscriben en el ámbito protegido (Centros Especiales de Empleo), siendo minoritaria la presencia de profesionales con discapacidad en las empresas ordinarias o entornos convencionales de trabajo.

En este contexto, 14 jóvenes con diferentes discapacidades han unido su esfuerzo y talento para protagonizar el Calendario 2024 de la Fundación Adecco, una iniciativa de sensibilización apoyada por 40 empresas comprometidas, cuyo propósito es generar conciencia y derribar estereotipos durante cada día de 2024. Las empresas que han apoyado esta iniciativa han sido: Agreda, Alten, ArcelorMittal, Forvia Faurecia, Beckman Coulter, Broseta, Condumex, CAF, Caja Rural Central (CRC), Caja Rural del Sur, Celsa Group, Cidetec, Cooper Standard, Culmia, Dematic, Diversey, Enplater Group, Eurofred, Faerch, Fira Barcelona, Gedia, hp, Idexx, Impress, Itpsa, Lazpiur Livvo, Migso Pcubed, Milar, Bollo Natural Fruit, Norwegian, Pekos Group, Productos QP, Redeia, SEE, Talgo, TV Canaria, Vicomtech, Wartsila y Optimissa.

"El año que acaba de comenzar marca un hito para la Fundación Adecco, pues cumplimos 25 años trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Durante este tiempo han sido muy significativos los avances en el ámbito de la inclusión; sin embargo, persisten numerosos prejuicios y estereotipos que obstaculizan su acceso al empleo. Desprendernos de ellos es crucial para impulsar una transformación real y, por ello, hacemos un llamamiento a las empresas y a la sociedad para que se atrevan a romper sus esquemas, liberándose de etiquetas limitantes y apostando por las personas y por su talento. Qué mejor forma de hacerlo que a través de historias reales de jóvenes con discapacidad, conscientes de sus derechos y firmemente decididos a participar en todas las esferas de la vida social y laboral"- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El claim escogido para este año ha sido: ¡Déjate de historias, conoce la discapacidad!, un lema que insta a despojarse de sesgos que alejan para conocer a personas que tienen mucho que aportar a la sociedad. El calendario puede descargarse en este enlace, donde también se presentan las historias de los 14 protagonistas: https://fundacionadecco.org/calendario/

Teresa, David, Aída, Carlos… y el empleo como protagonista de su propósito vital

Las personas con discapacidad de la generación Z, que engloba a los nacidos entre mediados de los 90 y 2012, está decidida a impulsar un cambio definitivo. Son conscientes de los logros alcanzados, pero también del camino pendiente, destacando su predisposición para luchar por sus derechos. Han crecido en una época de movimientos sociales y un fuerte activismo, contando con herramientas y plataformas para abogar por el cambio, principalmente a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Además, tienen inquietudes, se forman y defienden el valor del empleo como parte esencial de su propósito vital. "Los jóvenes con discapacidadestán sentando un nuevo paradigma, mediante el que conciben el empleo como un derecho fundamental, el vehículo por excelencia para normalizar su vida y alcanzar sus metas personales. A diferencia de generaciones anteriores, entre las que imperaba una cultura muy arraigada de protección social, actualmente, los jóvenes con discapacidad tienen el factor trabajo plenamente integrado en su propósito vital y, de hecho, el 76% tiene aspiraciones profesionales concretas, mientras que el 24% cree que lo importante es trabajar y le da igual en qué, según el último informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro" de la Fundación Adecco, segúnexplica Francisco Mesonero.

Esta realidad coincide con la de los protagonistas de esta iniciativa de sensibilización. Son jóvenes que personifican diferentes tipos de discapacidad (física, intelectual, sensorial, orgánica) y que, a través de su historia vital, cargada de esfuerzo y de superación, derriban creencias limitantes y obsoletas que siguen lastrando la inclusión de las personas con discapacidad. Se trata de Santiago, maestro; Teresa, estudiante de enfermería; David, bioingeniero; Aída, administrativa; Carlos, estudiante de realización audiovisual; Patricia, estudiante de ADE y Marketing; Ana, estudiante de psicología, Marcos y Sofía, estudiantes de EBO y Bachillerato; Daniel, administrativo; Roberto, administrativo y atleta; Miguel, estudiante; Caterina, creadora de contenido y Noelia, azafata.

Todos ellos ponen rostro y voz a este calendario, que es mucho más que una agenda cronológica: representa la oportunidad de recordarnos, mes a mes, el valor de las personas y el indiscutible papel que las empresas y la sociedad civil desempeñamos a la hora de impulsar su inclusión social y laboral.

Proyecto Unidos para fomentar empleabilidad de los jóvenes con discapacidad

El mensaje de sensibilización, los 14 protagonistas de este calendario, denota una voluntad cada vez mayor de los jóvenes con discapacidad para formarse y equipararse en oportunidades laborales con las personas de su generación. Se trata, no obstante, de todo un reto que exige el compromiso de todos los agentes sociales, ya que el gap formativo es aún muy notable. Así, solo el 27% de las personas activas con discapacidad tiene estudios superiores, frente al 44% del resto de la población.

Consciente de las dificultades añadidas de los jóvenes con discapacidad para formarse y buscar empleo en condiciones de igualdad, la Fundación Adecco desarrolla, de la mano de empresas y universidades de referencia, el Proyecto Unidos, una iniciativa pionera en España que nace con la misión de impulsar la formación superior de los jóvenes con discapacidad, así como ofrecerles la posibilidad de conocer y ser conocidos en las empresas.

El proyecto se desarrolla a través de una triple vertiente:

Orientación laboral.Es la figura central del proyecto Unidos y nace para acompañar y apoyar a los estudiantes con discapacidad en el comienzo de su carrera profesional, orientándoles para acceder al mercado laboral con las competencias, actitudes, valores y habilidades profesionales necesarias. A través de la colaboración de empresas comprometidas y de la participación voluntaria de sus profesionales, el estudiante con discapacidad recibe orientación por parte de un experto que le apoya con sus conocimientos y experiencias, introduciéndole en la parte más práctica de la profesión.

Becas Fundación Adecco.Para alcanzar la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad, la Fundación Adecco lleva seis ediciones de convocatoria de sus becas formativas destinadas a estudiantes de grado, máster o FP, a quienes beca con ayudas de hasta 2000 euros por solicitante.

Prácticas y primer empleo. Para ayudar a los estudiantes con discapacidad a realizar su incursión en el mercado laboral, a través de este tipo de empleos que les doten de los conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar una ocupación sostenible en el futuro.