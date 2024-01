Maximizando el potencial del Kit Digital: Consejos de ZUK

El escenario del Kit Digital, se presenta como un salvavidas financiero para empresas que buscan ingresar al mundo digital. Sin embargo, se está solicitando en algunos casos sin considerar el verdadero potencial de la oportunidad, pasando a desaprovecharse. Se analiza aquellos que han sabido aprovechar esta oportunidad para potenciar a su empresa frente a quienes, por el contrario, se han visto deslumbrados por el titular de "gratis" sin comprender las posibilidades que tienen frente a ellos En el panorama actual de la transformación digital, el Kit Digital, una iniciativa del Gobierno de España financiada por los fondos europeos Next Generation, se ofrece como una herramienta esencial para las empresas que desean incursionar en el mundo digital. Sin embargo, se observa que en algunos casos se solicita el kit sin comprender completamente su potencial, resultando en un desaprovechamiento de esta oportunidad.

Subvenciones versus estrategias digitales efectivas

El Kit Digital es una plataforma abierta a todos los agentes digitalizadores con experiencia. Está pensado para incentivar una colaboración activa entre los beneficiarios y los agentes digitalizadores, quienes juegan un papel crucial como asesores en los primeros y decisivos pasos hacia la digitalización.

Algunos perciben erróneamente el Kit Digital como una simple fuente de servicios gratuitos. Lo que realmente ofrece es la oportunidad de invertir en una estrategia digital completa, incluyendo la captación de clientes, preparando a las empresas para los desafíos futuros del mercado digital.

En ZUK como agentes digitalizadores especializados en diseño web con Kit Digital, se observan dos tendencias distintas entre los beneficiarios.

El caso de Ana, propietaria de un restaurante tradicional. Ana se topa con el Kit Digital y es visto como una ventana hacia nuevas posibilidades. Con la ayuda de agentes digitalizadores, Ana se embarca en la creación de un nuevo sitio web. Implementa un sistema de reservas online y una estrategia de marketing digital. Ana no sólo mejora su presencia online, sino que también observa un aumento tangible en las reservas y una expansión de su base de clientes.

El caso de Carlos, dueño de una pequeña tienda de ropa. Carlos también accede al Kit Digital, pero su visión es limitada. La ayuda es vista solo como un medio para obtener una web gratuita, desoyendo las sugerencias de los agentes digitalizadores para una estrategia digital más amplia como la ofrecida con SEO dentro de Kit Digital. Carlos termina con un sitio web básico, sin las funcionalidades necesarias para atraer a una clientela moderna. Carlos pierde así una buena oportunidad de crecimiento en el ámbito digital.

De subvenciones a inversiones reales

La pregunta persiste: ¿las empresas están realmente aprovechando el Kit Digital para avanzar en sus estrategias digitales o simplemente lo ven como un regalo temporal?

La clave del éxito con el Kit Digital radica en entender que no se trata solo de subvenciones, es una inversión en el futuro digital de la empresa. La colaboración con los agentes digitalizadores debe ser vista como una asociación estratégica que guíe a las empresas hacia una transformación digital auténtica y duradera.

El Kit Digital es mucho más que una oportunidad de servicios gratuitos; es una llamada a la acción para que las empresas se comprometan con una verdadera transformación digital. Aprovechar esta oportunidad en su máximo potencial recae en cada empresa, determinando si se mantendrán a la vanguardia en el competitivo mundo digital o si se quedarán atrás en el juego de la digitalización superficial.