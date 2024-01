Soaint sobre cómo mejorar la experiencia del cliente (CX) y las ventas con hiperautomatización

La implementación de inteligencia artificial en la atención al público está experimentando un crecimiento exponencial y sus números van en alza desde hace años.

Se trata de una innovadora propuesta tecnológica que define un nuevo paradigma en el campo operativo de las organizaciones, ya que lleva la automatización a procesos de mayor complejidad con diseños cada vez más sofisticados.

Mejorar la experiencia del cliente y las ventas con hiperautomatización es cada día más fácil gracias al trabajo de consultoras tecnológicas de la talla de Soaint, donde se encargan de ofrecer herramientas de vanguardia para empresas minoristas que están dispuestas a dar un paso hacia el futuro con la implementación de los reconocidos “chatbots”.

La tecnología al servicio de todos La hiperautomatización no solo mejora la experiencia del cliente, sino que reduce muchísimo los costes, mejora la capacidad de atención y permite un análisis más profundo de los datos. Esto se traduce en nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas, ya que se encargan de gestionar las interacciones a través de múltiples canales, como voz, correo, chat y redes sociales, el cual con anterioridad requería un nutrido personal formado. Ahora, la idea es que únicamente los problemas más delicados sean derivados a un ser humano para que decida la mejor manera de afrontarlo.

Además, esta tecnología permite que los bots transcriban e identifiquen los requisitos y temas para ir teniendo conversaciones cada vez más sofisticadas, al tiempo que son capaces de recuperar datos sobre pedidos o pagos y calcular con precisión el tiempo de una entrega.

Datos fiables para predecir la demanda La información generada se somete a eficaces procesos de análisis y aprendizaje automático que le permitirá a las empresas conocer mejor a sus clientes, lo cual se verá reflejado en un aumento en las ventas gracias a una experiencia de compra positiva.

Ya no es solo predecir tendencias basadas en experiencias pasadas, sino incorporar datos económicos y demográficos certeros en el desarrollo de las estimaciones de demanda.

Las posibilidades de la hiperautomatización no pasan desapercibidas.

De acuerdo con algunas consultoras privadas, para 2027, el mercado global de soluciones de hiperautomatización alcanzará un valor de 23,700 millones de dólares.

Soaint lleva más de 15 años trabajando en el sector tecnológico con un grupo de profesionales altamente formados en el desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, la estrategia ideal para mejorar la eficiencia en algo tan importante y vital como la atención al público. Este era, hasta hace poco, un trabajo vinculado exclusivamente con las personas, las cuales ahora podrán concentrar su talento en otras actividades que ayuden en el crecimiento económico del negocio.