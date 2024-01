Las acciones de COPADE han beneficiado a más de 45 mil personas a lo largo del 2023

Destacando proyectos orientados a la preservación forestal, COPADE ha liderado esfuerzos enfocados en la conservación de los bosques, reforzando así el compromiso con el medioambiente. Asimismo, la colaboración con pymes y entidades de economía social y solidaria ha contribuido significativamente a fortalecer estos sectores, promoviendo un impacto social sostenible y transformador La Fundación COPADE ha beneficiado a más de 45 mil personas a través de un centenar de actividades y proyectos que se ejecutan en diferentes países de Latinoamérica como Ecuador, Honduras, Guatemala o México, así como en territorio europeo como España y Francia durante este 2023. La entidad, que acaba de cumplir 25 años, ha liderado iniciativas para promover la igualdad en las oportunidades comerciales en España y Latinoamérica, centrándose en el Comercio Justo y el Consumo Responsable. Su enfoque se ha extendido también a proyectos de conservación medioambiental, destacando su labor en la preservación de los bosques y el uso responsable de los recursos naturales.

Este último periodo, COPADE ha desplegado una serie de proyectos significativos, tanto en España como en Latinoamérica. En España, la labor de la entidad está centrada sobre todo en proyectos de sensibilización y desarrollo rural. En Guatemala, destaca el trabajo con las pequeñas organizaciones productoras de madera que operan principalmente en la Reserva de la Biosfera Maya y cuyos productos son importados y vendidos en España y Francia. Por su lado, en Ecuador, los proyectos se enfocan en el desarrollo local y la formación profesional de jóvenes y personas adultas, con el objetivo de brindarles nuevas oportunidades de empleo y renta. Además, la entidad continúa importando y comercializando los productos y prestando consultoría a entidades mexicanas.

Inversión en la España rural: un enfoque responsable

El proyecto "Del Bosque aTu Casa", en marcha desde septiembre del 2022, es la gran apuesta de la entidad para incentivar la creación de emprendimiento y empleo en zonas azotadas por la despoblación y la baja oferta laboral que deriva de esta situación. Para lograr este objetivo, se están desarrollando acciones que buscan incentivar el aprovechamiento sostenible de los bosques para dar salida a recursos no maderables, con muchas posibilidades en el mercado. COPADE desarrolla este proyecto junto a otras 8 entidades de 5 Comunidades Autónomas diferentes: Guadalajara y Albacete (Castilla-La Mancha), Valencia (Comunidad Valenciana), Teruel (Aragón), Soria (Castilla y León) y Córdoba (Andalucía), y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, con casi dos millones de euros.

Anteriormente, la Fundación había llevado a cabo, junto a un gran grupo operativo formado por los ayuntamientos de Orea y Orihuela del Tremedal, las empresas Azentúa y Leroy Merlin, y las entidades FSC España y Cesefor, la iniciativa "Go Prorural". Esta tenía como objetivo reconducir el modelo forestal de España generando riqueza y empleo en zonas rurales a través de la producción sostenible de madera de alta calidad para su uso en construcción y acondicionamiento de exteriores. Tras realizar un exhaustivo estudio de investigación, con pruebas en laboratorio y análisis de resultados, se ha concluido que el pino silvestre de la zona de estudio tiene una calidad óptima para su aprovechamiento y transformación en productos de madera estructurales. A día de hoy, incluso después de haber finalizado el proyecto, las entidades siguen trabajando para comercializar esta madera.

Innovación con propósito: contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

También cabe destacar el trabajo de la entidad con autónomos/as, micro, pequeñas y medianas empresas españolas, así como entidades de la economía social y solidaria. Solo en 2023, COPADE ha trabajado directamente con 150 empresas de distintos sectores de actuación, midiendo su Huella Social y cómo cada una de ellas contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su lado, a través del proyecto "Reporte No Financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible", financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 50 pymes de 5 comunidades autónomas han recibido asesoría personalizada centrada en la mejora de su huella social, además de un reporte no financiero.

Otro proyecto destacado es "Economía Social por el Cambio", financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, COPADE está trabajando para dotar de herramientas transformadoras a las entidades españolas para medir su impacto y su contribución a los ODS, implementar soluciones innovadoras que les permitan ser cada vez más competitivas y mejorar la capacidad de ser elegidas en procesos de licitación y compra pública con administraciones.

Por último, cabe destacar dos proyectos destacados de Fundación COPADE durante 2023 como "Creando agentes del cambio para la innovación social sostenibles", una innovadora iniciativa formativa y experiencial en la que las personas desempleadas participantes conecten con su espíritu responsable, creativo e innovador. Así como "Pymes y ODS: Promoviendo empresas por el cambio a través de la medición de la Huella Social (HS)", cuyo objetivo fue dotar de una herramienta transformadora a las pymes españolas a través de un proyecto piloto con la puesta en marcha de la Huella Social (HS) para medir el impacto social de las empresas y su contribución a los ODS.

Brindar oportunidades para los países de Latino América y España

COPADE trabaja en proyectos productivos del sector forestal y alimenticio desde sus inicios. Bajo la marca Gaia&Coast, comercializa productos BIO y de Comercio Justo como el café y el azúcar panela, ambos producidos por pequeñas organizaciones productoras de Honduras, y chocolates de Perú y Ecuador. Asimismo, la gama de productos Gaia&Coast incluye las almendras Marcona recubiertas con chocolate y patatas fritas españolas.

Madera guatemalteca en el mercado europeo

En Guatemala, la Fundación ha estado activa por más de diez años promoviendo el comercio equitativo y responsable entre el país y Europa para mejorar su competitividad a nivel local y global. La organización colabora estrechamente con diversas Asociaciones de Productores Forestales que manejan y preservan la Reserva de la Biosfera Maya, importando productos hechos con maderas tropicales sostenibles de alta calidad, como manchiche y pucté. Estos productos son luego comercializados por la empresa multinacional Leroy Merlín en España y en Francia. Los productos cuentan con las certificaciones FSC® y Madera Justa, y desde el inicio de esta alianza, COPADE ha logrado importar más de 120.000 piezas de madera con un valor de más de 3 millones de euros. Este modelo de alianza beneficia a las comunidades forestales mediante bienes económicos, protección forestal, planes de formación y educación, y unidades mínimas de salud.

Proyectos en Ecuador

Desde el año 2016, COPADE ha intensificado sus acciones en el terreno ecuatoriano. Este último año, con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid, la entidad puso en marcha el proyecto "Fomento del emprendimiento sostenible, generación de medios de vida sostenibles y resiliencia con enfoque de género para 1.360 mujeres y jóvenes afectados por la COVID-19 en barrios periurbanos de Guayaquil a través del acceso a la educación, el empleo y los emprendimientos".

A través del proyecto "Fortalecimiento productivo y desarrollo territorial de 300 familias de la comunidad de Cañaveral en la parroquia Cojimíes, para la generación de emprendimientos y autoempleabilidad en los eslabones de la cadena de valor del bambú", que cuenta con la financiación de la Fundación CRISFE, se pretende fortalecer las capacidades de estas 300 familias en procesos de construcción sostenible en bambú, como una fuente alternativa de generación de empleo y certificación de mano de obra especializada. Además, se busca incidir en la política pública local para lograr aumentar el uso de productos de caña guadua y su comercialización, tanto de artesanías como de construcciones.

Por otro lado, de la mano de la Asociación de Producción Artesanal Bambuseros de Bunche (Asoprobambu), se ha puesto en marcha el proyecto "Fortalecimiento del modelo de comercialización asociativo de la cadena de valor de la caña guadua con enfoque de equidad de género y desarrollo de prototipos de productos para mercado nacional", cofinanciado por la agencia alemana GIZ. Esta iniciativa busca fortalecer la cadena de valor de la Caña Guadua en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas (Ecuador), a través de mejoras en los sistemas de producción, cosecha, postcosecha y comercialización de productos.

Otros proyectos que han llegado al final en 2023, pero que siguen rindiendo frutos para las personas que han participado, son "Empoderamiento económico de población indígena y afrodescendiente’’ a través del manejo sostenible de los recursos forestales en Frontera Norte, que ha beneficiado a 1.045 familias, y "Arte-Práctika: Innovación en la producción artesanal de artículos de madera con identidad territorial, como eje de reactivación productiva en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra", que ha beneficiado directamente a 196 personas.