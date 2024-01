Brushboo recomienda incluir Vitamina C en el rostro todo el año

Conocida como el secreto para un cutis radiante, la vitamina C no solo es ideal para mantener a raya esos molestos signos de envejecimiento, sino que también ayuda a combatir los estragos del estrés y la contaminación. Además de estimular la producción de colágeno, la vitamina C ilumina el rostro y minimiza esas antiestéticas manchitas oscuras Brushboo presenta sus dos productos top, ricos en vitamina C, para una rutina perfecta todo el año.

Un Sérum y una crema de día, 100 % orgánicos, ricos en un ingrediente rejuvenecedor: el limón .

y una de día, 100 % orgánicos, ricos en un ingrediente rejuvenecedor: el . La Vitamina C ilumina el rostro, es un potente antioxidante, reduce las manchas de la piel y las líneas de expresión y las arrugas La vitamina C es un potente antioxidante de la piel y está considerado como uno de los mejores ingredientes antienvejecimiento. Sus funciones más importantes son:

La activación de la síntesis de colágeno, que ayuda a la regeneración de la piel, previniendo y reduciendo las líneas de expresión y las arrugas.

Reparador epidérmico. Atenúa cicatrices como las del acné y ayuda a tener un tono más uniforme.

Aporta luminosidad, reduce la pigmentación de manchas; minimiza irritaciones; defiende a la piel de las agresiones externas (como la polución); hace más efectiva la absorción de otras cremas y trabaja desde las capas profundas de la piel, por lo que mejora su calidad. Conclusión: a la larga obtienes una piel más lisa, más luminosa y más uniforme.

Ricardo Álvarez de la Gala, farmacéutico colaborador de Brushboo explica su correcta forma de uso para sacarle todo el partido a esta vitamina:

Por las mañanas, después de lavar la cara, aplica un serum de vitamina C (Vit-C Lemon Essence)

Espera a que se seque, unos minutos, y luego aplica la crema hidratante que contenga dicha vitamina, (Crema de día Vit-C Lemon Essence). "El objetivo es crear una barrera protectora antioxidante contra el estrés oxidativo al que se enfrenta la piel durante el día", señala el farmacéutico.

Por la noche, antes de acostarte y después de la limpieza, aplica un sérum y después una crema de noche con vitamina C, de esta manera hidratas durante la noche, el rostro y amaneces con una piel tersa y luminosa".

La gama de Vitamina C de Brushboo es apta para todo tipo de pieles, pero en especial si tienes alguna de estas señales:

Sientes la piel debilitada a causa de los efectos del sol y el paso del tiempo.

Deseas una crema que mantenga la piel hidratada.

Tienes la piel grasa. El ácido cítrico del limón funciona como un astringente natural para tratar las pieles grasas.

"La vitamina C es un ingrediente tan completo que se recomienda utilizar desde los 20 a los 100 años. Es apta para todo tipo de pieles, jóvenes y maduras, secas, grasas, mates o cansadas", apunta Ricardo Álvarez. A tener en cuenta antes de usar Vitamina C

Para que la vitamina C sea realmente eficaz en la piel tiene que tener una concentración determinada. "Por debajo del 8% estos efectos empiezan a disminuir y por encima del 20% puede bajar su tolerabilidad, especialmente en pieles sensibles", afirma el farmacéutico de Brushboo.

Es decir, "a mayor concentración, más efectividad, pero a partir del 20% la piel no tiene capacidad de absorber la vitamina C. Conclusión:a mayor concentración, mayor riesgo de que aparezca una intolerancia".

¿Qué aportan los ingredientes de Brushboo?

El agua de limón ayuda a aclarar las manchas de la piel y a potenciar su brillo natural. El ácido hialurónico natural, igual que la avena sativa y el aceite de romero, retiene el agua en la piel, incrementando así su hidratación y protección frente a agentes externos.

Por último, el arándano se caracteriza por su función revitalizante, que logra un efecto regenerador supernutritivo, además de su alto papel como protector de la piel.

Productos de Brushboo

Crema Hidratante de Día Vit-C Bio.Se presumirá de una piel hidratada y recuperada de los efectos adversos del sol y otros agentes externos sobre la piel. Esta crema está compuesta por ingredientes orgánicos cuidadosamente seleccionados que ofrecen una hidratación por mucho más tiempo. Precio: 42 euros

Sérum Reparador Vit-C Bio. Una piel hidratada, firme y revitalizada. Si solo se pudiera tener un producto en la rutina, seguro que sería este. Sus ingredientes favorecerán la regeneración de la piel y la verás más brillante y saludable que nunca. Con ingredientes de origen orgánico que ayudan a recuperar lo que se va perdiendo con la edad. Se caracteriza por tener una alta concentración de ingredientes activos y una textura líquida que favorece una rápida y profunda absorción. Su principal beneficio es su alta eficacia para combatir el envejecimiento prematuro de la piel. Precio: 52 euros.