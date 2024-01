Bluegrace Energy Bolivia contribuye a la creación del Banco de la Favela en Brasil

Una acción que ayuda a transformar futuros financieros, empoderando a 17 millones de vidas Demostrando su compromiso con la responsabilidad social y su apoyo a los más vulnerables, Julio José Montenegro, CEO de BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), ha anunciado la financiación estratégica para el establecimiento del Favela Bank (FBank) en Brasil, para elevar las comunidades marginadas. Esta iniciativa no solo subraya la dedicación de Bluegrace a lograr un impacto significativo, sino que también se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente en armonía con la Agenda 2030.

Favela Bank (FBank) es una innovadora iniciativa financiera diseñada para empoderar a las favelas de Brasil ofreciendo servicios a medida que los bancos tradicionales desatienden. Reconociendo el potencial del importante PIB de las favelas, FBank pretende involucrar a más de 17,7 millones de residentes, muchos de los cuales aspiran a emprender. Es una plataforma centrada en la comunidad, nacida en la favela para la favela, facilitada por 5.000 gestores locales y 25.000 puntos de relación.

FBank se diferencia por características como una aplicación que conserva los datos, el uso del lenguaje simplificado de los favelenses y un enfoque de servicio humanizado. Su sistema Social Cashback incentiva el gasto local, reinvirtiendo los beneficios en el desarrollo de la comunidad. El banco planea un enfoque gradual, centrado en atender las necesidades financieras inmediatas, introducir productos únicos y, finalmente, ofrecer servicios bancarios estándar adaptados a los habitantes de las favelas.

Con el objetivo de llegar a 5 millones de clientes y 550.000 establecimientos comerciales en cinco años, la misión de FBank es transformar las favelas en vibrantes centros económicos, fomentando el crecimiento sostenible y la solidaridad comunitaria a través de su innovador modelo bancario.

La participación activa de BlueGrace Energy Bolivia en la formación de un cambio positivo ejemplifica un espíritu corporativo dedicado a crear un mundo mejor y más inclusivo. Este proyecto muestra el compromiso de BGEB con más del 90% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y marca un hito en su camino hacia las inversiones de impacto y la expansión del mercado global.

En consonancia con esta inquebrantable dedicación a la sostenibilidad, el compromiso de BGEB con el Pacto Mundial de la ONU y su ambicioso proyecto de conservación de la asombrosa superficie de 20,5 millones de acres de selva amazónica reflejan una rotunda dedicación a los objetivos de sostenibilidad global.

Este esfuerzo sin precedentes no solo preserva uno de los ecosistemas más críticos del mundo, sino que también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La BGEB emplea tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y las imágenes por satélite, para cuantificar con precisión los créditos de carbono, lo que supone una importante contribución a los objetivos climáticos mundiales.

El mercado mundial de créditos de carbono, que según las previsiones alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2030, subraya la importancia de este tipo de iniciativas. Los créditos basados en la naturaleza están ganando protagonismo, cruciales para limitar el calentamiento global a 1,5 °C en 2030, lo que requerirá 44 billones de dólares en inversiones en energías renovables.

El proyecto de BGEB ejemplifica la intersección de las finanzas y la acción medioambiental, con importantes instituciones financieras que invierten fuertemente en créditos de carbono. Es una historia de innovación, colaboración y compromiso para crear un futuro más sostenible.

Las colaboraciones de BGEB van más allá de los objetivos medioambientales, formando alianzas estratégicas con entidades influyentes como la Capital Market Association (ICMA) (ICMA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y MAXIMANCE 2030 LTD. Estas colaboraciones se centran en empoderar a las comunidades indígenas y empobrecidas a través de iniciativas sociales integrales y de sostenibilidad, guiadas por principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Al mejorar el acceso a la educación, la sanidad y las infraestructuras, BGEB se compromete a fomentar el desarrollo comunitario junto con sus esfuerzos medioambientales. Este enfoque integrado, que combina la conservación del medio ambiente con la transición a energías limpias y el empoderamiento de las comunidades, sitúa a BGEB a la vanguardia de la conservación ecológica y la innovación en energías limpias en Bolivia.

Estas alianzas subrayan la importancia permanente de la asociación en su lucha por un futuro sostenible y neutro en carbono, y sirven de ejemplo convincente de lo que la acción colectiva y la innovación pueden lograr.

"El viaje de la BGEB nos inspira a todos a actuar, ya que juntos podemos hacer frente al cambio climático y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras".

