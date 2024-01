OROC lanza su tarifa móvil OROC ILIMITADA PLUS; datos, llamadas y televisión, todo en uno

La empresa de telecomunicaciones OROC Fibra y Móvil anuncia su más reciente oferta, OROC ILIMITADA PLUS, una propuesta integral que redefine la experiencia de comunicación y entretenimiento para los usuarios.

Datos ilimitados, llamadas sin límites y televisión a la carta La OROC ILIMITADA PLUS es una propuesta todo en uno que combina datos ilimitados, llamadas sin límites y televisión, todo por un sorprendente precio mensual de 19,90 €. Con el paquete televisivo OROC + Media Básico, los suscriptores tienen acceso a más de 80 canales, la posibilidad de revisar contenidos emitidos hasta 7 días atrás y la capacidad de visualizar en hasta 4 dispositivos distintos. Este paquete no solo satisface la demanda de conectividad, sino también la creciente necesidad de opciones de entretenimiento variadas.

eSIM compatible: la revolución de la conectividad Lo que hace que OROC ILIMITADA PLUS sea aún más destacada en el mercado es su compatibilidad con eSIM. Este avance tecnológico elimina la necesidad de una tarjeta física, ofreciendo a los usuarios una mayor flexibilidad y comodidad en la gestión de su conectividad móvil.

Un fin de año y comienzo de año inmejorables La compañía no podría haber elegido un momento más estratégico para el lanzamiento de OROC ILIMITADA PLUS. Con el inicio del año 2024, la oferta se presenta como la solución perfecta para aquellos que desean recibir el nuevo año con una conectividad y entretenimiento sin precedentes.

"En OROC, siempre estamos buscando formas de superar las expectativas de nuestros clientes. OROC ILIMITADA PLUS es el resultado de nuestro compromiso continuo con la innovación y la entrega de servicios excepcionales", afirma Inmaculada Tenor, directora de Marketing de OROC Fibra y Móvil.

Cómo acceder a OROC ILIMITADA PLUS La activación de OROC ILIMITADA PLUS es sencilla. Los interesados pueden obtener más información y activar esta oferta a través del sitio web de la compañía o llamar al servicio de atención al cliente, se puede consultar el número de teléfono en la misma plataforma.

OROC Fibra y Móvil se enorgullece de brindar a sus clientes una propuesta que va más allá de las expectativas, ofreciendo una conectividad sin límites y un entretenimiento excepcional. Con OROC ILIMITADA PLUS, el futuro de las comunicaciones está en manos de todos.