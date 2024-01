¿Funciona un blanqueador con v34? Sí, pero no

Tener unos dientes blancos y perfectos se ha convertido en una obsesión para muchas personas de todas las edades. En el mercado existen innumerables tratamientos, entre ellos las tiras blanqueadoras y los procedimientos con V34. Este último método está dando mucho de qué hablar, pues los individuos a menudo se preguntan si realmente es efectivo. En un mercado saturado de opciones, contar con la opinión de expertos proporciona información valiosa para aquellos que buscan resultados óptimos en su búsqueda de una sonrisa más brillante. Por ese motivo, la empresa Dr. INUK, experta en cuidado bucal, explica todo sobre este tema para despejar dudas.

Optar por tiras blanqueadoras o por blanqueador con V34 Quienes se encuentren indagando acerca de si optar por tiras blanqueadoras o por un tratamiento con V34, deben conocer lo que opinan los expertos que están detrás de la empresa Dr. INUK. Antes que nada, es importante saber que el popular V34 es un tratamiento post-blanqueamiento que utiliza tecnología de corrección de color. El objetivo principal del mismo es neutralizar los tonos amarillos de las piezas dentales y restaurar el brillo.

Los especialistas de Dr. INUK recalcan que lo primero que hay que saber acerca del V34 es que sí funciona, pero no de forma permanente. Es decir, indican que es una especie de maquillaje dental, un efecto óptico, que ofrece resultados, a veces poco visibles, por poco tiempo (tan solo algunas horas).

La duración del blanqueamiento, según los profesionales, puede variar de una persona a otra. Todo depende del pH de la saliva y de otros factores. Por ejemplo, acotan que a un individuo que consuma alimentos probablemente le va a durar menos que a uno que no haya probado bocado.

Del mismo modo, los expertos precisan que el tratamiento en cuestión no funciona en todas las dentaduras, sino en una gama concreta de amarillos. Para ver las opiniones reales solo es necesario visitar páginas que vendan esta tecnología con puntuaciones realmente bajas.

Qué producto ofrece Dr. INUK En Dr. INUK ponen a disposición un producto para quienes desean tener unos dientes blancos de forma permanente. Se trata de unas tiras blanqueadoras, las cuales tienen un porcentaje de eficacia de 83,3 %. Para obtener la dentadura soñada, se recomiendan mínimo 14 días de tratamiento.

Estas tiras adhesivas profesionales son completamente seguras para las encías y para el esmalte dental, y es que, no contienen peróxido. Utilizarlas es un proceso muy sencillo. Solo se deben adherir a la capa exterior de los dientes.

Este producto está formulado y recomendado por los odontólogos. Lo mejor de todo es que al retirarlo de los dientes no deja residuos y mucho menos segrega geles u otras sustancias. Quienes opten por este tratamiento disfrutarán de unos dientes bonitos por un tiempo aproximado de dos años.

En conclusión, al poner en una balanza las características de las tiras de Dr. INUK y de los tratamientos con V34, es notable que la primera alternativa ofrece mayores beneficios.

Dr. INUK vende sus productos en su propia página web, pero también está disponible en las parafarmacias de DRUNI, CARREFOUR, SORLI y en clínicas dentales.