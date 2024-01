Zero Latency ofrece entretenimiento de realidad virtual

Hoy en día, la tecnología de realidad virtual ofrece una experiencia de entretenimiento singular y diferente. En este sentido, en espacios como los de la cadena Zero Latency, es posible disfrutar de distintos juegos con amigos u otras personas. Con más de 100 centros repartidos por todo el mundo, sin duda Zero Latency se ha convertido en una alternativa muy fiable para disfrutar del ocio del siglo XXI.

En particular, el local de esta compañía ubicado en la Calle Londres de Madrid, cuenta con un área de alrededor de 1000 metros cuadrados y es uno de los más grandes de Europa. Además, esta empresa tiene presencia en otras ciudades como Barcelona, Zaragoza, Málaga, Bilbao, La Eliana, Terrassa y en el Intu Xanadú de Arroyomolinos. En todos estos establecimientos, es posible disfrutar de 6 juegos: Sol Raiders, Far Cry, Outbreak, Singularity, Engineerium y Undead Arena.

¿Cómo es la experiencia de realidad virtual que ofrece Zero Latency? Los locales de esta compañía ofrecen una experiencia de juego que se basa en la tecnología de realidad virtual Free-Roam VR. En todos los casos, los usuarios son trasladados al interior del juego mediante distintos dispositivos que proporcionan una experiencia física y mental. Esta combinación de tecnología y software constituye una experiencia de entretenimiento social de vanguardia.

A su vez, los espacios de juego que ofrece esta empresa han sido diseñados a gran escala y cuentan con capacidad para hasta 8 jugadores. Cuando los equipos acceden a esta arena, Zero Latency despliega distintos recursos creativos para transformar el lugar de juego y potenciar la experiencia de los usuarios. Cabe destacar que los jugadores pueden moverse libremente por el área habilitada sin necesidad de preocuparse por las paredes y sin estar conectados físicamente a ningún elemento de hardware, por lo que la sensación es de libertad total.

Equipamiento necesario para disfrutar de una experiencia de realidad virtual Todos los jugadores que acuden a estos locales son provistos con los elementos necesarios para disfrutar de una experiencia de juego integral. En primer lugar, es imprescindible el uso de gafas VR de primera marca y con resolución 4K. De esta manera, se garantiza una sensación de inmersión total en el entorno virtual.

Además, cada usuario debe llevar un arma que ha sido diseñada exclusivamente por Zero Latency. Estos elementos resultan equilibrados en cuanto a forma y peso. De esta manera, potencian la experiencia de realidad virtual. Otro artículo fundamental es el casco con auriculares y micrófono incorporados. Este equipamiento ofrece una alta calidad de sonido y una vía de comunicación fluida entre los jugadores.

En los locales de Zero Latency, es posible disfrutar de una experiencia de entretenimiento de realidad virtual de alto nivel. Cada sesión de juego dura 60 minutos, incluyendo la sesión de "briefing" y el equipamiento de los jugadores, y se aconseja reservar con anticipación dado que es habitual hacerlo días e incluso semanas antes.