¿Cómo conservar un vehículo acogiéndose a la Ley de Segunda Oportunidad?

En ocasiones, los particulares y autónomos pueden hallarse en una situación económica extrema que les impide pagar con normalidad las cuotas de todas sus deudas pendientes. Pero, afortunadamente, existe una opción que permite sobrellevar esta dificultad y, en ese sentido, es esencial saber qué es la Ley de Segunda Oportunidad.

Sobre ese tema, Abogados Para Tus Deudas, una legaltech que ha conseguido la cancelación de más de 30 millones de euros en deudas, explica que, en términos generales, la Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta que permite eliminar las deudas, dando la posibilidad de que las personas superen sus problemas financieros y empiecen de nuevo.

La empresa añade que uno de los temores más recurrentes es que se pierda el vehículo al acogerse a la ley mencionada. Sin embargo, el despacho aclara que bajo ciertas condiciones es posible conservar el vehículo, incluso cuando se opta por liquidar la masa activa, como se conoce al conjunto de bienes que conforman el patrimonio del deudor.

Exoneración del Pasivo Insatisfecho Ante todo, Abogados Para Tus Deudas precisa que la Ley de la Segunda Oportunidad contempla dos modos para obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho. Esto último se refiere al mecanismo legal que elimina las deudas que no se pueden pagar y que evita que la persona figure en los registros de morosidad.

Uno de los mecanismos para conseguir dicho recurso es la liquidación de la masa activa, caso en el cual el deudor enajena su patrimonio. En este punto, es necesario precisar que, aunque el vehículo forma parte del patrimonio, es posible conservarlo si se demuestra que es de escaso valor (inferior a 2.000 euros) o si se comprueba que se le da un uso profesional. De igual manera, se conserva el vehículo al liquidar la masa activa en caso de que esté sujeto a alguna deuda.

Por otra parte, la segunda manera de obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho es mediante un plan de pagos. En este caso, el deudor paga una parte de sus deudas y el resto se incluye en un esquema de aportes periódicos. Esta es la opción más sencilla para mantener el coche, ya que al asumir el compromiso de pagar no es necesario enajenar las propiedades

En otro orden de ideas, es importante mencionar las ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad usando los servicios de un despacho de vanguardia como Abogados Para Tus Deudas.

