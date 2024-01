Un cambio imprevisto. Cómo el embarazo transforma la relación de pareja

Durante el embarazo, una mujer vive múltiples cambios físicos y hormonales. Además, durante este período también se viven transformaciones que alteran la relación de pareja.

Según indican las especialistas de la comunidad online Madrazas, para sostener una buena relación en esta etapa de la vida la comunicación es esencial. De ser así, el embarazo incluso puede reforzar los vínculos de una pareja. Asimismo, la armonía contribuye a que la futura madre transite esta etapa en un estado más relajado.

La comunicación es esencial para enfrentar cambios en la relación de pareja Tener un hijo es una transformación global en la vida de una pareja. En particular, en este proceso es común que aparezcan dudas, inseguridades y opiniones cruzadas. Por estos motivos, es esencial hablar y comunicarse en todo momento. Cuanto más fluido sea el contacto, la confianza entre las dos personas resulta mayor. Otro aspecto fundamental es la tolerancia, ya que durante el embarazo las mujeres sufren cambios hormonales que pueden producir altibajos en el estado de ánimo. Adicionalmente, las madres pueden tener dificultades para asimilar los cambios físicos que el embarazo les produce en su cuerpo y llegar a no sentirse seguras con su figura corporal.

En líneas generales, es importante que el embarazo sea cosa de dos. Es decir, que ambos miembros de la pareja compartan responsabilidades y preparen juntos la llegada del bebé. Esto incluye el rediseño del hogar, las visitas a los médicos y la distribución de distintas tareas.

Relaciones sexuales durante el embarazo Cuando no hay complicaciones médicas durante el embarazo (sangrados, bolsa rota, amenaza de parto prematuro...), una pareja puede tener relaciones íntimas de manera segura. Nuevamente, la comunicación honesta y abierta es fundamental para compartir deseos, preocupaciones y necesidades.

Por ejemplo, el deseo en esta etapa puede variar. Con respecto a esto, algunas mujeres sienten más deseo debido a los cambios hormonales, y otras menos, ya que también hay que tener en cuenta la fatiga, náuseas u otros síntomas.

Al mismo tiempo, es necesario considerar distintos aspectos que pueden mejorar esta experiencia. Por ejemplo, las especialistas de Madrazas recomiendan buscar y encontrar posiciones que resulten cómodas, sobre todo cuando el embarazo ha avanzado y la barriga ha adquirido un volumen importante.

