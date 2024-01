El papel de la mujer en la industria IT según los últimos estudios, por Soaint

En los últimos años, el rol de la mujer en la industria IT ha recibido un mayor reconocimiento, sin embargo, aún existe una brecha de género en los mercados laborales del sector tecnológico.

Soaint es una consultora tecnológica, con presencia internacional y una amplia experiencia en diferentes tecnologías. La empresa cuenta con más de 15 años de trayectoria manteniéndose fiel a su objetivo de seguir transformando el mundo a través de la tecnología, con equipos expertos y las soluciones más innovadoras y precisas para las necesidades de cada negocio.

La mujer en el sector tecnológico La brecha laboral de género afecta directamente aspectos como el salario y la equidad en las corporaciones. No obstante, cada vez son más las empresas que dedican sus esfuerzos a resolver estas situaciones, desde crear políticas de contratación sin discriminación hasta leyes como la igualdad salarial empresarial, con la intención de crear un mejor clima laboral y así luchar contra la desigualdad y los estereotipos de género.

El Global Gender Gap Report 2023 cita los datos de la plataforma LinkedIn sobre los perfiles laborales de sus miembros, en el que explican que las mujeres representan el 49,3 % del empleo total en ocupaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (o STEM por sus siglas en inglés), pero solo el 29,2 % de todos los trabajadores de STEM.

Actualmente, las mujeres equivalen al 29,4 % de los trabajadores de nivel inicial. No obstante, con respecto a los cargos de liderazgo de alto nivel, como la vicepresidencia y C-suite, la representación femenina cae a un 17,8 % y 12,4 %, respectivamente.

Por otra parte, en lo que se refiere a las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia artificial, el porcentaje de mujeres que hoy en día se desenvuelven en esa área es de aproximadamente el 30 %.

Impacto del liderazgo femenino en las empresas Darle relevancia al rol de la mujer en la industria IT y otros sectores en cargos gerenciales, permite mejorar la gestión eficaz de grupos de trabajo y la capacidad de la toma de decisiones en tiempos de crisis; así como también equilibrar las habilidades y facultades de líderes de ambos géneros, generando resultados más óptimos y así aprovechar las fortalezas y diferentes perspectivas de las dos figuras. Además, potencia las relaciones humanas entre los miembros de la empresa y crea un ambiente laboral más equitativo y justo para todos los involucrados.

El liderazgo femenino en la industria IT es un factor clave para incentivar la diversidad de género en el sector y así aprovechar al máximo el potencial del talento en la empresa.

La mujer que se desenvuelve en cargos gerenciales en IT ofrecen perspectivas, experiencias y enfoques nuevos a la toma de decisiones de la organización, lo que puede dar paso a una mayor creatividad e innovación. Asimismo, pueden convertirse en modelos a seguir y mentores para otras mujeres que deseen ingresar y escalar en la industria de tecnología de la información.