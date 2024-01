'Una empresa redonda' inspira a emprender, liderar y trabajar en equipo con la historia de Magallanes y Elcano

¿Embarcarse en una aventura empresarial que llevará a recorrer el mundo entero, enfrentándose a todo tipo de peligros, desafíos y sorpresas? ¿Aprender de los aciertos y los errores de unos hombres que hicieron historia con su espíritu emprendedor, su liderazgo y su perseverancia? Si la respuesta es sí, toca leer el libro Una empresa redonda: El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo, de Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll López.

Este libro, que se ha situado durante varias semanas como el best seller de su categoría en Amazon, ofrece una reinterpretación de la epopeya de la primera vuelta al mundo desde la perspectiva del management actual. Los autores, fundadores de la agencia de motivación y formación Helpers Speakers, invitan a los lectores a acompañar a Magallanes y Elcano en su increíble viaje, que duró tres años y que supuso el primer paso hacia la globalización.

A través de ocho vídeos y dos prólogos de reconocidos conferenciantes y escritores, como Javier Iriondo, Ángel Rielo, Bisila Bokoko, Albert Bosch, Quico Taronjí, Nacho Dean, Julio de la Iglesia, José Noblejas, Iñigo Sáenz de Urturi y Luis Pasamontes, el libro ofrece una lección de liderazgo histórico que ayudará a navegar por las tormentas de la vida y a emprender en proyectos propios con pasión, ilusión y determinación.

El libro es una historia de emprendimiento, de cómo una idea se materializó en una empresa, de caer y levantarse… no una, sino mil veces. Un proyecto netamente mercantil, se transformó en algo trascendental gracias a Elcano, que puso su talento al servicio de la humanidad. Pura inspiración.

La primera vuelta al mundo es un relato lleno de claroscuros, que agarra al lector por dentro y ya no lo suelta. Aquella empresa, capitaneada en un principio por Magallanes (portugués nacionalizado español) y coronada por Elcano, fue la primera en “recorrer y descubrir toda la redondeza del Mundo”, según palabras del propio protagonista. Sin duda, se trata de la hazaña náutica más impactante conocida, ya que cambió el curso de la historia, dando el primer paso hacia la globalización.

Fueron tres años al límite en los que la expedición fue perdiendo barcos y hombres realizando un trayecto de más de 70.000 kilómetros pasando hambre, sufriendo un agotamiento extremo, y sintiendo desesperación y miedo. Aquellos héroes - valientes hasta lo temerario - demostraron unos arrestos y una determinación inquebrantables logrando, finalmente, dar la vuelta al mundo y a sus circunstancias. Sobrecoge el tremendo dramatismo vivido en aquellos 1.125 días de travesía en busca de una ruta alternativa a las islas de la Especiería. La gesta se cobró su tributo: de los 247 que parten solo 18 vuelven a bordo de la única nao superviviente.

El lector aprenderá de los aciertos - y de los errores - de aquellos hombres de hace 500 años, a través de la lección de liderazgo histórico que brindan. La sociedad tiene una deuda de gratitud con todos ellos. Como dice Javier Iriondo en su prólogo: "En este genial libro, sin tener que pasar por esas situaciones extremas, podrás encontrar esas grandes lecciones que te ayudarán a navegar por las tormentas de la vida por las que todos atravesamos".

