La psicóloga Alicia Ortiz Ruzafa presenta su libro 'Lesli y las experiencias que la llevaron a decidir ser una No-Mujer'

El próximo 15 de enero de 2024, de 18:00 a 19:30 horas, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se convertirá en el epicentro de una experiencia literaria única con la presentación del libro Lesli y las experiencias que la llevaron a decidir ser una No-Mujer, escrito por la psicóloga Alicia Ortiz Ruzafa. Además, bajo el lema “Los niños sí se enteran”, Alicia abordará el impacto en los niños/as de lo que ocurre en sus familias, desde la desigualdad de roles de género y la enfermedad mental de los progenitores, hasta la exposición involuntaria a la pornografía

Un libro que potencia la mirada empática y cercana hacia las experiencias que todas las personas han tenido en torno al género, el sexo y la sexualidad. Así es Lesli y las experiencias que la llevaron a decidir ser una No-Mujer, el libro, escrito desde el corazón, que la psicóloga Alicia Ortiz Ruzafa presenta en Madrid el próximo 15 de enero de 2024. Editado por la editorial cántabra Mora - Mora, en él se narra en primera persona el mundo interior de una niña llamada Lesli (a quien se pone cara gracias a las ilustraciones de Amaya Barahona) y las experiencias secretas que la llevaron a tomar una decisión sumamente lógica para la mente de una niña, pero trascendental para la identidad de la misma.

Su gran peculiaridad, además de la protagonista, es la existencia de una voz en off, llamada “Voz Maravilla”, que está continuamente interactuando con el lector, aportando claridad y abriendo reflexiones, así como acompañando a Lesli.

Lesli y las experiencias que la llevaron a decidir ser una No-Mujer es un libro, según su autora, “dirigido a adultos que deseen adentrarse en sus propias experiencias y decisiones tempranas a través de las vivencias de Lesli. Especialmente destinado a mujeres y hombres brillantes, con un rico mundo interior que buscan propuestas literarias distintas que les lleven a la autorreflexión; a padres y madres interesados en una crianza respetuosa de los menores; a profesionales de la psicología que requieren herramientas que ayuden a sus clientes; a profesionales de la educación que buscan abrir las mentes y el corazón de sus alumnos”.

“Los niños sí se enteran” Como temas principales de este libro destacan la influencia de los roles de género en la definición de uno/a mismo/a; la influencia de la exposición involuntaria a la pornografía y a ambientes sexualizados en los menores; y se ejemplifican algunos conceptos de psicoterapia como, por ejemplo, el guion de vida, el apego, la disociación como defensa, la retirada esquizoide y los enfados silenciosos.

Precisamente, bajo el lema “Los niños sí se enteran”, Alicia Ortiz Ruzafa abordará en su presentación el impacto que la exposición involuntaria a la pornografía produce en los menores. Un tema muy en boga y denunciado por cada día más voces. De hecho, esta obra es el primer intento de denuncia de la autora de que los niños sí se enteran del ambiente sexualizado en el que viven y que, “si acceden a la pornografía de forma involuntaria, el registro emocional, cognitivo, fisiológico, relacional y afectivo que queda en ellos es notorio y significativo”. En el libro, Lesli se encuentra sin querer con revistas y películas pornográficas donde hay una atmósfera de sadismo sexual manifiesta. Una sexualidad donde la mujer es un objeto pasivo del que hacer uso y de quien se obtiene un placer sádico. El cuerpo de la protagonista reacciona sin saber por qué ni a qué al exponerse a esas imágenes. Ella es una niña curiosa y libre que no ha dado con estas escenas por su propia curiosidad natural sino por la negligencia de los adultos. Lesli no cuenta nada a sus padres, al contrario, convierte lo visto en algo secreto y vergonzante para ella. Lesli pasa de tener una curiosidad revitalizadora a una curiosidad temida por ponerla en contacto con la culpa y la vergüenza. Esta exposición involuntaria que se queda sin palabras, sin contexto y sin sentido, afectarán la construcción de su identidad como mujer.

Sobre la autora Alicia Ortiz Ruzafa, con una trayectoria única y multifacética, lleva a los lectores a un viaje íntimo a través de su obra. Su formación inicial en Ciencias Económicas y Empresariales la llevó a descubrir su verdadera vocación en la psicología. Tras superar un proceso de cáncer y sumergirse en el crecimiento personal, obtuvo su licenciatura con honores en Psicología en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

Con especialización en psicoterapia individual y de grupo, Ortiz ha colaborado con diversas instituciones y forma parte de asociaciones internacionales como la International Integrative Psychotherapy Association (IIPA), y nacionales como la Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) y la Asociación de Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional (APPHAT). Su enfoque humanista se refleja en la relación terapéutica co-construida, sin superioridades ni visiones patologizantes.

Alicia Ortiz Ruzafa estará disponible para entrevistas y firma de libros después de la presentación en el Colegio de Psicólogos de Madrid.

Para coordinar entrevistas, solicitar una copia del libro o más información, contactar con Belén de Francisco: belen@sortistudio.com.