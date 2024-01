El consumo de luz durante los meses de diciembre y enero asciende un 28 %

El periodo comprendido entre diciembre y enero suele caracterizarse por un notable aumento en el consumo de luz. El incremento, atribuido en gran medida a las festividades y a las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, impacta directamente en el valor final de la factura mensual, lo cual suele generar sorpresas desagradables y difíciles de solventar. Según datos recientes, el consumo de electricidad durante estos meses suele experimentar un incremento significativo del 28 %. Esto genera preocupación no solo entre los consumidores, sino también entre los proveedores, dada la sobrecarga de demanda energética. Frente a esta situación, Multienergía Verde, referente en la comercialización de energía sostenible para Comunidades de Propietarios y Administradores de Fincas, ofrece valiosos consejos para optimizar el consumo y reducir los costos asociados.

Multienergía Verde proporciona unos consejos para evitar sustos en la factura Promoviendo un consumo energético más consciente, la entidad comercializadora de luz Multienergía Verde destaca seis prácticas clave que no solo reducirán la factura eléctrica, sino que también contribuirán al cuidado del medioambiente.

Por un lado, se promueve el uso de tecnología LED, reconocida por su eficiencia energética excepcional. Al reemplazar las bombillas convencionales por luces LED se reduce el consumo de electricidad al tiempo que se disfruta de su vida útil más prolongada. Por otro lado, una estrategia útil para evitar el desperdicio de energía suele ser la configuración de temporizadores para encender y apagar las luces en momentos específicos del día, principalmente para regular la iluminación decorativa de exteriores según la disponibilidad de luz natural y las preferencias de cada usuario.

El consumo fantasma es otro de los principales factores de consumo energético ineficiente, producido por aparatos energéticos enchufados que no se están utilizando. Desenchufarlos es una medida simple pero efectiva para evitar este tipo de desperdicio energético y, por ende, reducir la factura eléctrica. También es recomendable mantener una temperatura moderada en el hogar, lo que promueve el ahorro energético al tiempo que favorece el confort.

Al adquirir electrodomésticos nuevos, se aconseja elegir aquellos con clasificación energética A+++, ya que son más eficientes y consumen menos electricidad, marcando una diferencia sustancial a largo plazo. Asimismo, la instalación de sistemas de energía solar es una inversión que no solo reduce la dependencia de la red eléctrica convencional, sino que también posiciona a los consumidores como contribuyentes activos a la sostenibilidad ambiental. Multienergía Verde destaca la importancia de considerar esta opción como una forma rentable y respetuosa con el medio ambiente de generar energía.

Ahorro energético con Multienergía Verde Multienergía Verde enfatiza que la implementación de estos consejos trae beneficios múltiples, ya que cuida el bolsillo del usuario, contribuye a la sostenibilidad ambiental y reduce el gasto energético durante estos meses de mayor demanda. La empresa ofrece la posibilidad de realizar un estudio personalizado del consumo de luz de cada usuario, desarrollando soluciones específicas para reducir aún más los costos mensuales en energía.