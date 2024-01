Reservas más cortas y frecuentes redefinen la experiencia de alquiler vacacional en 2023, según Net2rent

Durante este último año, la plataforma avanzada de gestión de alquiler vacacional ha demostrado su compromiso con la eficiencia y la innovación, marcando un aumento significativo en la ocupación media y la conexión con canales de distribución clave En un panorama turístico cada vez más dinámico y competitivo, net2rent, una de las empresas referente en soluciones de gestión de alquiler vacacional, publica datos reveladores que destacan su impacto positivo en el sector durante el 2023, y que el uso de las viviendas de uso turístico sigue in crescendo.

Ocupación media en ascenso

La plataforma ha registrado un aumento significativo en la ocupación media a lo largo de todo el año, pasando del 40,04% en 2022 al 45,69% en 2023. Durante la temporada alta, la cifra se eleva del 80,17% registrado en 2022, a un destacado 83,05% este último año, señalando un crecimiento constante y sólido en la demanda.

Tarifas diarias al alza

El precio medio diario ha experimentado un incremento del 28,76% alcanzando los 98,85€ en 2023, frente a los 76,76€ en 2022. Este aumento se refleja igualmente en la tarifa diaria por persona, que ha pasado de 13,90€ a 19,53€ subrayando la capacidad de net2rent para optimizar los ingresos de sus clientes.

Reservas más cortas, pero más frecuentes

A pesar de la disminución en la duración media de las reservas (-30,21%), que ha pasado de 7.58 días a 5.23 días en 2023, net2rent ha evidenciado un incremento en el número total de reservas (+11,4%), y noches vendidas (+9,8%), demostrando la eficacia de su plataforma de gestión de alquiler vacacional en estimular la demanda y aumentar la rotación.

Cifras claves del sector

Las cifras totales de net2rent en 2023 comparadas con el año anterior revelan un crecimiento sustancial. El importe de alquiler experimentó un aumento significativo del 15,44%, mientras que los ingresos por extras se incrementaron en un 22,47%. Aunque las cancelaciones aumentaron ligeramente en un 2,68%, la eficacia general de la plataforma se evidencia en el sólido crecimiento, consolidado a net2rent como un jugador clave en el competitivo mercado de alquiler vacacional.

Canalización efectiva a través de distribuidores

Los datos del software de gestión de alquiler vacacional, también revelan una disminución del 20,16% en el número de reservas directas, indicando un cambio en los patrones de reserva hacia canales de distribución.

Las reservas a través de estos canales de distribución han representado un significativo 43,07% del total, indicando la eficacia de net2rent en maximizar la visibilidad en dichas plataformas clave.

Procedencia diversificada de viajeros

Durante 2023, la plataforma ha atraído una amplia y variada gama de viajeros de todo el mundo, con Italia y Estados Unidos liderando la lista con un 23,81% y un 23,11% respectivamente. Otras nacionalidades como Irlanda (14,09%), España (12,94%), Francia (9,68%), Alemania (8,65%) y Suiza (8,21%) también han contribuido significativamente al aumento de la ocupación media.

Crecimiento del alquiler vacacional

En definitiva, el impacto de net2rent en el sector del alquiler vacacional durante 2023 no se limita solo a estas cifras significativas. Estos datos reflejan la evolución del turismo y la creciente preferencia por experiencias de viajes más flexibles y personalizadas. La compañía no sólo ha adaptado su plataforma a las necesidades cambiantes de los viajeros, sino que también ha contribuido al crecimiento del alquiler vacacional en un mercado español que abraza cada vez más esta modalidad como parte integral de su oferta turística.