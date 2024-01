Pareja realizó en 2023 mejoras en infraestructuras y organizó actividades para el disfrute de sus vecinos

A lo largo de 2023, el consistorio parejano ha ejecutado decenas de actuaciones en infraestructuras, deportes, turismo, cultura o asuntos sociales que han beneficiado también a sus pedanías y urbanizaciones Javier del Río volvió a ser investido alcalde de Pareja, después de lograr una amplia mayoría en las elecciones municipales del 28M. Partiendo de una economía fuerte y saneada que ha permitido bajar impuestos en los últimos años, el Ayuntamiento de Pareja continúa su trabajo, centrándolo en las personas del municipio, especialmente mayores e infancia. "Mantendremos la apuesta por el turismo, las tradiciones y la actividad deportiva, así como la ejecución de nuevas infraestructuras. En este ámbito se incluye un importante proyecto como es el puente ciclopeatonal que unirá Pareja con el azud, pero también otros, como el estudio para la construcción de una residencia para la tercera edad, nuevas instalaciones y eventos deportivos, el embellecimiento de calles y espacios públicos, así como la mejora y promoción turística del patrimonio histórico y del medio ambiente, tanto en Pareja como en sus pedanías y urbanizaciones", señala Javier del Río como objetivos para la legislatura.

A lo largo del año 2023 se han culminado muchos proyectos, rubricando con ellos el compromiso del gobierno municipal con los parejanos, con sus urbanizaciones y pedanías. Desde el Ayuntamiento de Pareja "hemos realizado un importante esfuerzo inversor con más de 40 actuaciones en todo el municipio, que pretenden mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que se convierten en la mejor herramienta para potenciar nuestro municpo"

Turismo

Esta área de gobierno es una de las más importantes para el gobierno municipal. En 2023, se ha mejorado la página web municipal y ha mantenido la producción de material promocional del turismo hacia el municipio, con la edición digital e impresa de nuevos folletos y posters y el mantenimiento de las visitas guiadas, con cita previa, al municipio.

En este mismo negociado, el Ayuntamiento de Pareja ha mejorado la equipación del Hotel" El Balcón de la Vega", construido recientemente por el consistorio, que ya cuenta con nuevos electrodomésticos y enseres de cocina, después de una nueva adjudicación de sus servicios.

En 2023 se ha apostado por la convocatoria de eventos turísticos y se han mejorado las instalaciones del emblema de Pareja, como es el azud, gracias a la reposición de vallas de madera, mobiliario urbano y farolas. Un azud que ha convertido en escenario de película, con la grabación de series y programas de televisión, como The Bike Show, un programa de televisión sudafricano especializado en motocicletas que dieron a conocer la belleza de Pareja a nivel internacional.

Deportes

El Ayuntamiento de Pareja ha continuado en 2023, y de forma muy ligada al turismo, desarrollando sus pruebas clásicas, pero también con novedades en deportes menos habituales en la villa alcarreña, y por supuesto, también mejorando las instalaciones.

A comienzos del año, el Ayuntamiento de Pareja acondicionó las instalaciones del frontón en la Plaza de María Cristina. Sin duda, el frontón o "juego de pelota" es la instalación deportiva más veterana del pueblo. Además de deportes, en él, antaño se organizaban bailes con "pianillo" o cines de verano, y por todo ello es un espacio a conservar y proteger. Plenamente consciente de ello, el Ayuntamiento de Pareja realizó, a comienzos de año, obras de restauración y pintura de este emblemático espacio para su uso y disfrute público. Terminada la reforma, en agosto, se celebró un gran torneo de frontenis.

En abril, el campeonato de la modalidad de pesca de carpfhising, celebrado en aguas de Entrepeñas, supuso un gran éxito de participación. La entrega de trofeos y las reuniones de los numerosos participantes tuvieron lugar en Pareja. Los organizadores de la prueba tuvieron el detalle de entregar un obsequio al Ayuntamiento.

El VI Acuatlón Dani Molina logró un nuevo éxito. Celebrado en las instalaciones deportivas del azud de Pareja logró una excelente cifra de inscritos, con 275 participantes seniors. Como cada año también hubo pruebas infantiles, "para hacer cantera, y acercar el acuatlón y el triatlón, y en general la práctica del deporte, a nuevas generaciones", afirmaba el propio organizador, Dani Molina. La prueba cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Pareja.

En julio pasado y organizada por el Club Deportivo de Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo y la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, se disputó la II Regata de Pareja de Piragüismo con la colaboración del Ayuntamiento de Pareja. Participaron 85 palistas, pertenecientes a 13 clubes y procedentes de 7 comunidades autónomas. Y en septiembre, submarinistas voluntarios limpiaron los fondos del azud de Pareja y confirmaron la calidad de sus aguas.

Más de 400 atletas participaron en la VIII Carrera Lago de Pareja, disputada el 1 de octubre. La carrera popular, puntuable para el Circuito Provincial de la Diputación, contó con dos recorridos, uno, de 10 kilómetros, por un trazado mixto, rústico y urbano, y otro de cinco. Además, el Ayuntamiento organizó la tradicional marcha andariega, para propiciar que todos los parejanos hicieran deporte juntos.

La piscina municipal se abría el 2 de julio, con los mismos precios que los años anteriores, pero con descuentos en el precio para familias numerosas y discapacitados (desde 49% de minusvalía), para favorecer a estos colectivos. También se realizaron, como cada temporada, diversas obras, que en 2023 consistieron en la renovación del césped y en la mejora del circuito de depuración. Además, se plantaron más árboles.

En septiembre, el Ayuntamiento convocó una divertida tirada al plato, que se caracterizó por su buen ambiente, numeroso público, y alta participación: 35 tiradores, 17 de ellos locales.

Pero también hubo espacio, en 2023, para el deporte solidario. En abril, comenzaba, en el Azud de Pareja, el Reto solidario "Brazadas por Nipace". Nacho Redondo y Paula Taberné asumieron el desafío de nadar 100 kilómetros para favorecer a niños con parálisis cerebral, comenzando por la villa alcarreña.

Infraestructuras

En pleno puente de agosto, el alcalde de Pareja, Javier del Río, reclamaba una solución con el fin de acabar de los problemas de abastecimiento de agua de los municipios y urbanizaciones ribereños de Entrepeñas y Buendía. "Justo en el puente de la Virgen de agosto, cuando más gente tenemos en los pueblos, cuando más falta hace el agua, es cuando menos recursos hídricos tenemos", señalaba el alcalde de Pareja, uno de los municipios afectados, concretamente en la pedanía de Cereceda.

"Tenemos que ver cómo sale el agua de nuestra tierra con destino a cientos de kilómetros, a Levante, a Murcia o a Almería, y ahora también a nuevas derivaciones en La Mancha, cuando nosotros no tenemos agua. Nos parece una incongruencia intolerable", lamentaba. El alcalde de Pareja considera que este problema podría estar resuelto si el gobierno de España culminara la obra hidráulica que capta el agua desde Morillejo (Trillo) en la cabecera de Entrepeñas, destinada a calmar la sed de los ribereños y que está terminada al 95% desde hace cinco años.

Desde las competencias municipales, el Ayuntamiento de Pareja ha continuado, en 2023, con su programa de modernización de infraestructuras e instalaciones, no solo en Pareja, sino también en las pedanías.

Ya aprobada en pleno está la construcción de una pasarela ciclopeatonal de acceso al azud, que significará una importantísima inversión. Para acceder al lago caminando o en bici se suele llegar desde Pareja por el carril-bici que une el centro de la localidad con el recinto del lago, pero a la altura de la carretera N-204 caminantes y deportistas cruzan esta carretera nacional con el consiguiente riesgo, que se evitará con esta importante obra. La pasarela también conectará directamente el aparcamiento y las distintas áreas recreativas del azud con el centro del pueblo y los servicios que en él se prestan. El proyecto técnico aprobado, suponía una inversión de 867.815,06 euros, e incluía la construcción de una pasarela sobre la N-204, con una anchura de 3 metros, de uso compartido para peatones y ciclistas. La CHT, administración titular de los terrenos, ha comunicado al consistorio que se puede comenzar el proceso de licitación, que llevará a cabo la Agencia del Agua de CLM.

En el año 2023 se han llevado a cabo obras de renovación de redes, asfaltado y adoquinado en buen número de calles y plazas de Pareja, de acuerdo con el plan municipal de renovación de redes y pavimento en el municipio, que prácticamente está ya ultimado. A lo largo del año se ha llevado a cabo el asfaltado de las calles del Molino, camino del Merendero, renovación de redes y adoquinado en la calle del Horno, en la calle de San Julián y en toda la plaza de Palacio, justo en el acceso al centro médico.

Las calles Molino y Matadero, que dan acceso a la escuela de Pareja, han mejorado notablemente el urbanismo del lugar. En la calle Matadero se ha mejorado su acerado y pavimento. Además de usarse con frecuencia, a muchos vecinos les gusta diariamente pasear o hacer deporte por el camino del Merendero. Una parte de él, deteriorada por el uso, ha sido asfaltado con excelente resultado. También se renovaron todas sus farolas.

La fuente nueva de Palacio, totalmente de piedra, se puso en servicio en el mes de mayo sustituyendo a la anterior, de ladrillo y muy deteriorada. Supuso un enorme trabajo, rematado con gran brillantez, que ha engalanado este emblema de Pareja, ahora uno de los más fotografiados del pueblo.

Con maquinaria pesada, motoniveladora, apisonadora, camión cisterna y bañera se mejoraron, en el primer semestre del año, más de 30 kilómetros de caminos en Pareja, gracias a un convenio con la Diputación Provincial. Estos trabajos se suman a los realizados en abril por el Ayuntamiento de Pareja en Casasana, Cereceda, Tabladillo, El Paraíso y Pareja, con una inversión de 18.000 euros. También se limpió el merendero municipal de "La Escobosa"

Consciente de que para la mejora del urbanismo en cualquier casco urbano es necesaria la colaboración público-privada, el Ayuntamiento de Pareja convocó nuevas ayudas para arreglo de fachadas y tejados para vecinos de Pareja, Casasana, Cereceda y Tabladillo. La cuantía de las ayudas aumentó hasta 2.600 € por solicitante y obra, que debe ejecutarse conforme la Ordenanza Municipal de Protección del casco antiguo.

Las pedanías de Pareja cuentan ya con videocámaras, gracias a un convenio firmado por el alcalde de Pareja con el grupo de Acción local Fadeta por el que subvenciona el 90% de su coste. Las cámaras de seguridad identifican vehículos día y noche y su grabación es usada únicamente por la Guardia Civil. La medida se incluye dentro de las actuaciones destinadas a numerosas localidades con alta despoblación de la provincia a fin de prevenir delitos y salvaguardar su seguridad. Y muy pronto se instalarán en Pareja.

Pareja, municipio cardioprotegido

El Ayuntamiento de Pareja instaló en todas las pedanías y urbanizaciones seis nuevos desfibriladores semiautomáticos (DESA) de uso público, que se suman a los dos ya existentes en Pareja, y que están pensados para poder actuar con seguridad, sencillez y rapidez en caso de paro cardíaco, que además cuentan con telecontrol, llamada directa al 112 y geolocalización. Así conseguía que todo el municipio de Pareja sea ya 'Espacio Cardioprotegido'. Además, se hicieron cursos de utilización del DESA para 21 personas en Pareja, Casasana y Cereceda.

Familia y Asuntos sociales

Si hay un tesoro que Pareja cuida con especial dedicación es la infancia. Cada año, el Ayuntamiento satisface las necesidades de la comunidad educativa en todo aquello que está en su mano desde la municipalidad. Así, en el curso 2023-2024 el consistorio lanzó una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a todos los alumnos de la Escuela de Pareja, con aumento de la cuantía para llegar hasta los 210 € por alumno. Además continuó la actividad de la Ludoteca, para alumnos de 0-3 años.

El Ayuntamiento de Pareja, consciente de que la Sanidad es una prioridad en el medio rural, no ha reparado en gastos para reformar y dotar de mobiliario al centro médico de Pareja, con una completa renovación del interior: puertas, ventanas, solados y alicatados, equipamientos y climatización. Gracias a ellas, el servicio de salud se presta en mejores condiciones, siempre de acuerdo, y en permanente comunicación, con los profesionales sanitarios que ejercen su labor en el pueblo. En 2023, el Ayuntamiento ha adquirido también nuevo mobiliario y electrodomésticos para la vivienda de mayores.

Asimismo, se ha renovado el mobiliario y electrodomésticos de la vivienda de mayores "El Molino", para mejorar la asistencia que reciben sus usuarios en este centro. También se han aumentado las horas que presta el Ayuntamiento mediante el Servicio de Ayuda a Domicilio, para los mayores de la localidad.

A petición de los vecinos del municipio, el Ayuntamiento de Pareja ha firmado un convenio con la Asociación Comunidad Ronronea para la gestión ética de las colonias felinas de todo el municipio. El convenio ha propiciado la implantación en Pareja, incluidas sus pedanías y urbanizaciones, del método CER (Captura, esterilización y retorno), mediante un plan ético de control poblacional de las colonias de estos animales, con el objetivo reducir progresivamente su número mediante la esterilización quirúrgica y la protección de los animales, que se ha extendido a las pedanías, y muy pronto también a la Urbanización El Paraíso.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Pareja ha retomado su actividad en 2023, gracias al impulso de la nueva junta directiva gestora, encabezada por Porfirio Herrero como presidente, y Marcelino López, como secretario, al frente de muchas otras personas interesadas en trabajar y desarrollar su valiosa labor y que conforman la nueva junta directiva gestora.

Pedanías y urbanizaciones

El Consistorio de Pareja ha continuado también su programa de mejoras en las pedanías, con actuaciones como la iluminación de la multicancha, mobiliario urbano, la pavimentación con hormigón impreso en la calle de la Fuente Vieja o la instalación eléctrica del antiguo horno, todo ello en la pedanía de Cereceda.

Respecto de las urbanizaciones, el Ayuntamiento ha continuado con la convocatoria de ayudas destinadas a las tres entidades urbanísticas del municipio, con las que se está en permanente contacto: Las Anclas, El Paraíso y Peñalagos. El importe de las ayudas en la convocatoria de 2023 ascendió a 18.900 euros.

También los casasaneros han estrenado en 2023 un circuito biosaludable, mesas de juegos y de picnic para los parques de la localidad parejana, se han construido nuevas fosas en su cementerio, reparado el muro de la travesía, y actualmente se está renovando la red de agua potable y saneamiento de la calle La Iglesia.

Fiestas tradicionales

Más de 3.000 personas, según la estimación municipal, disfrutaron de la Feria Medieval de Pareja. El alcalde de Pareja, Javier del Río, se mostraba "orgulloso", en primer lugar "de todo el trabajo previo que tanto los voluntarios y vecinos de Pareja, dirigidos por nuestra concejala de Festejos, María Tierraseca han llevado a cabo durante meses", pero también del "magnífico resultado" de un evento consolidado como gran polo de atracción turística hacia Pareja, y el resto de fiestas tradicionales, como el Domingo de Resurrección, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Pareja disfrutó de unas intensas fiestas en honor a la Virgen de los Remedios. Comenzaron con el pregón del periodista y escritor Chani. A la algarabía de los niños, con la que no pudo la DANA, las competiciones deportivas y lúdicas de las fiestas, la solidaridad parejana y el regocijo peñista, el ilustrado pregón de Antonio Pérez Henares, Chani, en el que el periodista y escritor interrumpió el trabajo en su próxima novela para recordar, entre otras cosas, que el rey Alfonso VIII estuvo en Pareja en 1214, le seguía la celebración del día más especial de los tres fines de semana largos en los que se celebra la fiesta de la villa alcarreña: el 8 de septiembre, el día de la Virgen de los Remedios.

Después de que las majas infantiles y juveniles, y el alcalde de Pareja, Javier del Río y la concejala de Festejos, María Tierraseca, hicieran las ofrendas a la Virgen de los Remedios, la patrona de Pareja salía en procesión, por la Puerta Norte de la Iglesia. Después de la Misa, el Ayuntamiento invitó a un vino español, en el baile vermú, que amenizaron de nuevo los músicos de La Alegría Alcarreña.

Cultura

El libro "Alcarria Bruja", coeditado por Ayuntamiento de Pareja y que recoge los procesos inquisitoriales habidos en Pareja en el siglo XVI, fue presentado por su autor, Javier Fernandez Ortea en Madrid, en una conferencia en el Nacional de Antropología.

Con motivo de la celebración de la Feria Medieval de Pareja, se convocó desde el Ayuntamiento un curso de confección de trajes tradicionales organizado que tuvo gran éxito de participación.

Los municipios AMAC recibieron una condecoración al mérito de la Protección Civil por su labor desarrollada en la prevención de las situaciones de emergencia y por demostrar una colaboración relevante con el Sistema Nacional de Protección Civil, entregada por el ministro del Interior. El Ayuntamiento de Pareja estuvo presente en el acto, celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil, representado por su alcalde, Javier del Río y por su teniente de alcalde, Ricardo Fernández.

La Agrupación de Pareja ganó la XXXIII edición del Concurso de Villancicos Ciudad de Guadalajara con su villancico 'La losa de nogal , un villancico compuesto por María Ángeles Druet, una de las integrantes del grupo, con la ayuda del resto de sus catorce músicos. Se trata de un homenaje a las tradiciones locales, y un recuerdo a las esforzadas mujeres parejanas que lavaban la ropa en el río Ompólveda, ya fuera invierno o verano.

Por último, Javier del Río ha querido "felicitar el enorme trabajo" realizado por los concejales del equipo de gobierno al frente de sus respectivas delegaciones, tanto de María Tierraseca, Ricardo Fernández e Inocente del Río, y destacando la incorporación de Antonio Alcalá en esta nueva legislatura, "personas valiosas y comprometidas con su municipio y con todos los vecinos".