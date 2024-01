Be Camp ofrece diferentes diseños de casas rodantes en Chile, comparación de precios y prestaciones

Hoy en día, cada vez existen más personas que se aventuran a recorrer el mundo y a apreciar las diversas maravillas de la naturaleza a través de una casa rodante, cámper o motor-home.

Estos vehículos cuentan con el equipamiento tecnológico adecuado, un mobiliario básico y todas las prestaciones necesarias para que los viajeros no se preocupen por reservar alojamientos y vivan la experiencia cercana de amanecer contemplando una montaña o el atardecer a la vera de un río.

En este contexto, la empresa familiar Be Camp ofrece al turista la posibilidad de comprar o bien alquilar casas rodantes Chile precios muy competitivos.

Diseños para climas y caminos extremos La firma Be Camp es reconocida en el país trasandino por el diseño, fabricación y comercialización de tráileres que, a diferencia de las casas rodantes americanas y europeas que son aptas para la carretera, están pensados bajo un concepto todoterreno.

De esta manera, los modelos que figuran en la plataforma online de la empresa resultan ideales para climas y caminos extremos, ya que cuentan con un sistema de amortiguación independiente en las cuatro ruedas, un formato robusto de chasis, muebles interiores fabricados con materiales resistentes y elegantes terminaciones.

Otra ventaja general – independientemente del diseño de casa rodante – es la comodidad que proporcionan al usuario en recorridos extensos, por lo que no es necesario recoger el comedor para dormir ni desmontar mobiliarios para ejecutar otro tipo de actividades porque todo está listo para disfrutar.

Del mismo modo, el criterio de desarrollo de Be Camp prevé cubrir todas las necesidades de las familias que viajan con sus hijos y, en esa sintonía, fabrica vehículos que son muy seguros para manejar sobre cualquier superficie. Esto se explica por algunos elementos reconocibles como la distribución interior del tráiler que evita el vaivén y zigzag; un enganche australiano y los frenos eléctricos regulables en las cuatro ruedas.

Alquiler y venta de casas rodantes en Chile a precios competitivos La empresa trasandina en su sitio web ofrece la opción de comprar u alquilar, en temporada alta y baja, dos modelos de tráileres todoterreno que cuentan con una probada autonomía.

El primer diseño es Huemul 5 que exhibe un formato compacto, funcional e ideal para trayectos con barro, arena y nieve. El vehículo apto para albergar 5 personas cuenta con un par de camas de dos plazas, frenos eléctricos, ventanas acrílicas de termopanel y otras prestaciones como un baño químico de 20 litros y un estanque de agua potable de 150 litros.

Asimismo, la casa rodante también incluye batería de 100 amperes, 2 paneles de 150 w, ducha interior y exterior de agua caliente, una cocina y un revestimiento exterior de poliurea Alifática impermeable.

El modelo Cóndor 7, si bien ofrece algunas funcionalidades similares al anterior, se diferencia en una capacidad mayor (7 personas) y la autonomía energética de una semana que facilitan los 600 W en paneles solares y 2 baterías de 100 amperes. A su vez, dispone de calefacción a petróleo, más capacidad de agua potable (300 litros) y de almacenaje en aguas negras (150 litros).

Be Camp, por último, también destaca por la oferta en línea de diversos accesorios aptos para casas rodantes y tráileres como escotillas, claraboyas, toldos y ventanas acrílicas.