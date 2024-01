Este es el propósito de la Guía Mi Perro & Yo

El vínculo entre los seres humanos y sus compañeros de cuatro patas sigue evolucionado a lo largo del tiempo de forma significativa. La relación de las personas con los perros ya no se limita a tener una mascota, sino que además existe una conexión profunda y comprometida.

Esa es la creencia de Mi Perro & Yo, una guía pet friendly centrada en proporcionar consejos útiles para garantizar el bienestar y el cuidado de los animales de compañía.

La plataforma nace como una herramienta de contenido fiable y cercano para los pet parents y las marcas que apuestan por el bienestar animal.

¿Cómo nació la idea de crear Mi Perro & Yo y qué te motivó a enfocarte en el bienestar de los perros y sus dueños?

La Guía Mi Perro & Yo nació con el deseo de compartir mis vivencias con Olivia.

Olivia es la primera perra que está 100 % bajo mi responsabilidad. A partir de estas experiencias descubrí que convivir con un animal hoy no es lo mismo que hace algunos años.

En mi casa siempre hemos tenido perros. Si bien siempre han formado parte de nuestra familia, jamás nos planteábamos si la comida que les dábamos era la más adecuada o si estaban bien socializados.

Tampoco existían los lugares pet friendly y ni hablar de accesorios con diseños al mejor estilo Pixar, Disney o Harry Potter.

Por otro lado, considerar la idea de contar con un seguro veterinario era inimaginable.

No existía nada personalizado para el perro.

Sin embargo, a tanta información desordenada, más posibilidades de cometer errores. Fue en ese mismo momento que me pregunté: ¿Cómo puedo ayudar a otros pet parents que pasan por lo mismo y quieren lo mejor para sus perros ahorrando tiempo y dinero?

¿Cuál es la filosofía detrás de la plataforma y qué la hace única en el mercado?

Un animal no es una cosa. Es un ser sintiente con un lenguaje propio el cual debemos aprender a entender.

Esto implica tiempo, compromiso, recursos económicos, paciencia y, en muchas ocasiones, resignar otras cosas que nos gustaría vivir como seres humanos.

En definitiva, la filosofía es que seas feliz con tu perro sin arriesgar su bienestar.

La plataforma tiene un enfoque totalmente integral.

Aparte de las vivencias con Oli, se comparten consejos de veterinarios expertos en nutrición y etología, educación canina, difusión de eventos del mundo perruno y acceso a descuentos de marcas del sector pet care.

Como amante de los perros, ¿puedes compartir alguna experiencia personal que haya sido especialmente significativa en tu relación con tu mascota?

Tengo muchas, pero si hay una que me ha marcado es cuando me confirman el diagnóstico de que Olivia es una perra epiléptica. Su primer ataque de epilepsia me generó mucho miedo. Un día en casa de mis padres, se despertó de una siesta. A los pocos segundos, empezó a convulsionar. Sentí que la perdía.

En ese momento, lo único que se me pasaba por la cabeza era que había ingerido en la calle algún tipo de veneno.

La epilepsia canina no se diagnostica de la noche a la mañana. Primero hay que descartar varias causas, entre ellas, la presencia de un tumor cerebral.

Ha sido un proceso duro, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Porque desde aquella vez mi vínculo con Oli se volvió mucho más fuerte.

Tanto que al involucrarme con diferentes modalidades de alimentación y terapias alternativas, Oli pasó de tener ataques cada 2 semanas a no tener ninguno en más de 6 meses.

¿Cómo influye tu propia experiencia con perros en el contenido y consejos que compartes en Mi Perro & Yo?

Creo que la palabra es “identificación”.

Cuando un lector, un seguidor o un suscriptor de la Guía me comenta un artículo, me escribe un correo, es porque siente que, del otro lado, hay “alguien” en quien puede confiar.

Cada vez que desde mi experiencia o entorno puedo ayudar a alguien que tiene una disyuntiva con su perro, me llena de orgullo y placer.

¿Cuáles son los temas más populares o solicitados por la comunidad en Mi Perro & Yo?

La alimentación natural es uno de los temas más consultados y comentados en la Guía. Al igual que los requisitos para viajar con perros o qué tipo de seguros veterinarios son los mejores del mercado español.

Hablas de tenencia responsable en tu plataforma. ¿Podrías destacar algunos puntos clave que los dueños de mascotas deberían tener en cuenta?

Creo que hay 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el autoconocimiento y estilo de vida para adoptar un perro a conciencia y no solo por impulso.

Después, la información previa del perro que vamos a adoptar. Esto implica conocer su historia, su cuadro de salud o las características propias de determinadas razas.

Habiendo hecho los dos primeros, el tercero será mucho más fácil. Y es saber elegir los mejores cuidados para ese perro que se ha adoptado.

Es muy importante tener presente que cada perro es único. Y, por lo tanto, lo que para uno es saludable para otro puede ser todo lo contrario.

¿Cuáles son los desafíos más importantes que has enfrentado y cómo los has superado?

Tal vez el haber emigrado a otro país junto a mi perra ha sido uno de los desafíos más importantes.

En nuestro caso ha sido muy duro al principio, ya que al poco tiempo de emigrar de Argentina a España, nos pilló la pandemia.

Olivia es mi compañera de vida y gracias a ella he logrado sacar mi mejor versión como ser humano. Y eso se resume en una palabra: adaptación.

¿Cuáles son tus planes futuros para Mi Perro & Yo? ¿Hay nuevas secciones o enfoques que estás considerando?

Ahora mismo he arrancado con un ciclo de entrevistas en el canal de YouTube de la Guía Mi Perro & Yo.

En ellas invito a emprendedores, marcas referentes del sector pet care y protectoras para que compartan cómo mejoran la vida de las familias multiespecie en España.

También estamos diseñando un nuevo formato para la comunidad junto a otra emprendedora. Aunque todavía no puedo revelarlo. Es muy top secret.

¿Cómo visualizas el crecimiento de la comunidad y la plataforma en los próximos años?

Por lo pronto quiero poner foco y disfrute en lo que estoy haciendo y planificando para los próximos meses. Digamos que he aprendido a ser un poco “perro” y no pienso mucho en lo que puede ocurrir de aquí en algunos años.

En resumen, plataformas como Mi Perro & Yo se distinguen como una alternativa objetiva y apropiada para quienes desean ofrecer a sus perros un cuidado integral, basado en el bienestar y compromiso.

Es lo que ha convertido a esta guía en un recurso que aporta valor de una manera segura y confiable entre los pet parents.