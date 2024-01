Los beneficios de la comida para perros y gatos de Can Xana

La buena alimentación es indispensable para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía. Proporcionar la comida para perros y gatos adecuada a los requerimientos de cada mascota puede ayudarles a crecer y a mantenerse sanos y fuertes.

En el mercado existe variedad de productos alimenticios para animales. Sin embargo, a la hora de efectuar la compra, es importante basar la selección dependiendo las necesidades particulares de cada mascota. En este sentido, Can Xana es una tienda online que ofrece una surtida gama de alimentos que cubren los requerimientos nutricionales de las mascotas en sus diferentes etapas de su vida.

La importancia de proporcionar una alimentación a la medida de las mascotas Una alimentación óptima para perros y gatos se basa, esencialmente, en proporcionarles nutrientes como proteínas, grasas, fibra, vitamina y minerales, según su etapa de vida. Esto debido a que, en cada una de ellas, sus necesidades son diferentes.

Los especialistas en nutrición animal destacan que, en el caso de los cachorros, es muy importante basar la alimentación en darle prioridad al desarrollo de sus huesos y músculos, además del desarrollo cognitivo. Debido a esto, es recomendable la ingesta de alimentos altos en nutrientes como proteína, ácidos grasos, calcio y fósforo.

En los animales en etapa adulta, el principal objetivo es proporcionarles alimentos que les ayuden al mantenimiento de su masa muscular, así como balances proteicos que aseguren una salud en óptimas condiciones. En cuanto a los perros mayores (seniors), es primordial ofrecerles una alimentación basada en cuidar su salud renal, cardíaca y articular.

En definitiva, proporcionarle a los animales de compañías una alimentación adecuada a su edad y condición de salud, es esencial para alargar su tiempo de vida. Por eso la importancia de contar con una tienda especializada en variedad de piensos para mascotas como Can Xana.

Tienda online con variedad de alimentos para mascotas Para los dueños de mascota no hay nada más importante que garantizarle a sus animales de compañía una vida sana y feliz a través de la alimentación. En ese sentido, buscan alternativas para adquirir alimentos según sus necesidades. Partiendo de esta premisa, surge Can Xana, la tienda online ofrece una amplia variedad de alimentos para mascotas, incluyendo piensos secos, piensos húmedos y alimentos naturales para cachorros y perros adultos y senior.

Adicionalmente, dentro de su página web, ofrecen alimentos sin granos o hipoalergénicos para mascotas con restricciones dietéticas o con problemas digestivos. También, cuentan con comida para perros con problemas articulares, que los ayuda a reducir los malestares ocasionados por esta patología.

La empresa trabaja con marcas reconocidas de la industria de piensos como Acana, Country Dog Royal Canin, entre otras que cumplen los estándares nutricionales y de seguridad adecuados para garantizarle una vida sana a las mascotas.

Can Xana hace envío de sus productos en toda España con tiempo de entrega entre 1 y 2 días hábiles, dependiendo la ubicación. De esta manera, ofrecen a sus clientes mayores comodidades para adquirir los productos que necesitan, sin tener que acudir a una pet shop.