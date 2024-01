ReSPR Technologies se consolida como una elección de grandes marcas para purificar el aire

ReSPR Technologies, una empresa que cuenta con el reconocimiento de la NASA por su innovación en la purificación del aire y las superficies, se ha convertido en un referente mundial en la creación de entornos más seguros y saludables. Su tecnología propietaria de Conversión Catalítica Natural (NCC) ofrece soluciones de desinfección de vanguardia contra virus, bacterias, hongos y mohos en espacios cerrados, sin producir subproductos dañinos.

Desarrollo tecnológico sostenido en el tiempo Durante décadas, ReSPR Technologies ha perfeccionado su tecnología NCC a través de investigaciones continuas, pruebas prácticas y científicas, y numerosas certificaciones. Esta dedicación ha posicionado a ReSPR Technologies en la vanguardia de la tecnología de purificación del aire y las superficies, con presencia en los cinco continentes.

Consolidación en el mercado pospandemia En el contexto actual, marcado por las secuelas de la pandemia, ReSPR se ha erigido como la solución predilecta para grandes compañías en busca de purificar su aire y sus superficies de manera eficiente y segura. Cada vez más centros logísticos y grandes superficies se decantan por soluciones más robustas y efectivas, que les permiten controlar la contaminación interna y externa, reducir los olores, ahorrar en productos y personal de limpieza y desinfección, reforzar la imagen institucional y cuidar la salud de los clientes y empleados. Esta preferencia se debe a varias características distintivas de la tecnología NCC de ReSPR Technologies, que son las únicas del mercado que combinan estas ventajas: protección activa y continua, garantiza un ambiente seguro de manera constante, actuando más allá de los ductos de aire y desinfectando también las superficies; grado médico, calidad y eficacia a nivel hospitalario, comprobada científicamente contra diversos virus y bacterias; cumple con el estándar de gestión de calidad más exhaustivo, ISO 13485, para la fabricación de equipamiento sanitario; bajo mantenimiento, diseño optimizado para reducir intervenciones, fabricado en EE.UU.; no requiere de consumibles, únicamente el cambio de célula al final de la vida útil de la lámpara de alta intensidad (2 años); tecnología no-touch, soluciones avanzadas sin contacto físico, que evitan la propagación de gérmenes por manipulación; amigable con el medioambiente, libre de químicos nocivos, que utiliza la luz y el ambiente para crear un proceso de oxidación avanzada, que produce varios oxidantes ambientalmente amigables; bajo coste operativo, eficiencia económica sin sacrificar rendimiento, que se traduce en un ahorro de energía y recursos; instalación rápida y sencilla, facilidad y rapidez en la implementación, que se adapta a cualquier entorno o situación; y tecnología propietaria, innovación y vanguardia en cada producto, que se basa en una reacción catalítica única y propietaria de ReSPR Technologies.

Sin producción de subproductos Con su compromiso inquebrantable con la innovación y la calidad, ReSPR Technologies no solo ofrece una solución a los desafíos actuales de purificación del aire y las superficies, sino que también se proyecta como un referente en la creación de entornos más seguros y saludables para el futuro. Espera un crecimiento sostenido de dos dígitos en los próximos años, impulsado por la tendencia en la utilización de instalaciones más robustas por parte de las grandes superficies de servicio y trabajo, pero también por el comienzo del uso de estos equipos en instalaciones más pequeñas. Además, ReSPR Technologies se beneficia de la consolidación del mercado en manos de las pocas empresas serias que se preocupan por la CAI y con experiencia en el campo, tras el boom de la pandemia en la que brotaron cientos de soluciones milagrosas que no lo eran.