Fersay propone regalos únicos para esta Navidad

Todos estos productos están disponibles para entrega rápida, y pueden adquirirse en cualquiera de las diez tiendas fersay, en los 75 espacios corner, o en su tienda virtual fersay.com Como todos los años, y pensando en sus clientes y consumidores, Fersay ha realizado una selección de productos cuidadosamente diseñados que no solo aportan comodidades al hogar, sino también elegancia a la hora de recibir invitados en casa. Fersay, reconocida por su compromiso con la calidad, propone tres opciones de regalos perfectos para familiares y amigos.

Desde el encanto de abrir una botella de vino con total facilidad hasta la practicidad de un cortapelo recargable o la comodidad de un aspirador escoba sin cable, estos productos han sido seleccionados con esmero para ofrecer experiencias que van más allá de lo ordinario. Esta es su selección para el Día de Reyes de 2024

Sacacorchos eléctrico con accesorios. Con un diseño exclusivo en color negro, este sacacorchos eléctrico no solo destaca por su elegancia, sino también por su facilidad de uso. El estuche incluye un descapsulador, vertedor de vino y tapón de botellas, convirtiéndolo en un regalo completo y versátil. Funciona con 4 pilas AA y garantiza momentos agradables al abrir una botella de vino. 20 € (PVP)

Con un diseño exclusivo en color negro, este sacacorchos eléctrico no solo destaca por su elegancia, sino también por su facilidad de uso. El estuche incluye un descapsulador, vertedor de vino y tapón de botellas, convirtiéndolo en un regalo completo y versátil. Funciona con 4 pilas AA y garantiza momentos agradables al abrir una botella de vino. 20 € (PVP) Cortapelo recargable con cuchillas cerámicas. El cortapelos de Fersay combina la funcionalidad con un diseño moderno. Equipado con cuchillas cerámicas y un selector de 4 posiciones, este dispositivo ofrece un corte preciso y personalizable. Su batería de litio permite un tiempo de funcionamiento de 5 horas con solo 2 horas de carga. Incluye accesorios como un alimentador, cepillo de limpieza y aceite para el mantenimiento adecuado. 42 € (PVP)

El cortapelos de Fersay combina la funcionalidad con un diseño moderno. Equipado con cuchillas cerámicas y un selector de 4 posiciones, este dispositivo ofrece un corte preciso y personalizable. Su batería de litio permite un tiempo de funcionamiento de 5 horas con solo 2 horas de carga. Incluye accesorios como un alimentador, cepillo de limpieza y aceite para el mantenimiento adecuado. 42 € (PVP) Aspirador escoba sin cable para todo tipo de superficies. Con la versatilidad de ser aspirador-escoba y aspirador de mano, este producto se destaca por su capacidad para aspirar y fregar en una sola pasada. Su cepillo motorizado de máxima succión y su autonomía de 60 minutos lo convierten en una solución eficiente para el hogar. La tecnología ciclónica y el filtro lavable Hepa aseguran un rendimiento duradero. 113 € (PVP) Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran empresa que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios para cualquier tipo de electrodoméstico o pequeño electrodoméstico.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com