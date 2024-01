Softonic inicia su transformación digital asociándose con la suite de IA LinkSquares para optimizar sus procesos legales

Esta alianza va en línea con la estrategia de Softonic de incorporar la IA en sus operaciones para lograr mayor eficiencia y escalabilidad Softonic, la plataforma global líder en distribución segura de software, anuncia hoy su alianza con LinkSquares, una de las principales empresas estadounidenses en tecnología legal especializada en la gestión de contratos impulsada por IA.

Esta colaboración pone de relieve el foco de Softonic sobre la innovación y la eficiencia, y está en línea con dos de los valores fundamentales de la compañía: work smart, o trabajar de forma más inteligente, y think big, atreverse a pensar en grande.

Según Farouk Merzougui, VP of Finance & Legal de Softonic, "con este acuerdo, estamos equipados con la tecnología más puntera que nos permite agilizar la revisión de contratos y optimizar nuestros procesos legales. Este avance nos facilita tomar decisiones de manera más rápida y fundamentada, al tiempo que agiliza nuestras operaciones. Se trata de una decisión estratégica que responde a nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia de la innovación en el sector. Como empresa tecnológica de tamaño medio, reconocemos la importancia primordial de adoptar la innovación en todos nuestros procesos. La integración de herramientas basadas en IA es un reflejo de nuestra dedicación a la eficiencia, la precisión y la búsqueda incesante de la excelencia en todas las facetas de nuestras operaciones. Esta tecnología no solo mejora nuestras capacidades, sino que nos posiciona como pioneros en el aprovechamiento de la IA para impulsar el progreso y el éxito en el dinámico panorama de la empresa moderna".

Con el fin de situarse a la vanguardia en la industria de la tecnología, durante el último año, Softonic se ha embarcado en un viaje de transformación digital, optimizando todos sus procesos internos, con el objetivo de conseguir mayor tiempo y espacio para la innovación y el pensamiento estratégico.

LinkSquares es una plataforma de gestión jurídica impulsada por IA que permite a las organizaciones redactar, ejecutar y gestionar sus contratos de forma eficiente. La empresa, con sede en Boston, Estados Unidos, ha revolucionado el sector de la tecnología jurídica desde su creación en 2015.

Según Nick Mandonas, Senior Director of Customer Success de LinkSquares, "estamos muy satisfechos con el acuerdo junto al equipo de Softonic, que nos permite mostrar cómo mejoran el proceso de contratación, volviéndose más eficientes, y cómo mejoran también la alineación y los flujos de trabajo entre las diferentes funciones de negocio y los asesores externos. Estamos entusiasmados con el camino que tenemos por delante - y esperamos seguir colaborando con el equipo de Softonic, ayudándoles a ofrecer ideas estratégicas y procesos eficientes, y a seguir impulsando unos resultados empresariales positivos".

Acerca de Softonic:

Softonic es la plataforma líder mundial en descargas seguras de software. La empresa opera la plataforma de distribución segura de software líder en el mundo Softonic.com. La plataforma, actualmente disponible en 17 idiomas, clasifica, evalúa y distribuye más de 500.000 programas y soluciones para Windows, Android y Mac en todo el mundo. Cada mes, más de 75 millones de personas utilizan Softonic.com gracias a sus sólidos controles de calidad que ayudan a los usuarios a descargar software libre de virus.

Fundada en Barcelona en 1997, Softonic también está detrás de otras iniciativas como GHacks, un portal para usuarios de TI, y Digital Trends, un sitio de noticias sobre tecnología. La empresa emplea actualmente a más de 100 personas de 23 países.