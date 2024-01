CarUX mostrará innovaciones de vanguardia en automoción en Las Vegas

CarUX desarrolló el Pixiu 3 premium utilizando la exclusiva tecnología Micro LED de Innolux CarUX, filial de Innolux, con la ambición "More than Display, and Far Beyond", establecerá un nuevo punto de referencia para los productos de interior del automóvil del 9 al 12 de enero en Las Vegas, EE.UU. La compañía mostrará la última y más innovadora tecnología en productos de visualización para automóviles, abrazando los desarrollos en cabinas inteligentes que se centran en la seguridad, la practicidad y el entretenimiento.

Gran pantalla de información

Como complemento del concepto insignia de CarUX, las pantallas Large Information Display (LID) de 15 a 55 pulgadas. Estos productos comparten características comunes, como una reflectividad extremadamente baja, alto brillo, alto contraste, amplia gama de colores y tiempos de respuesta rápidos. Gracias a la tecnología AM Mini-LED y Micro-LED para automoción, estas grandes pantallas ofrecen un rendimiento visual asombroso.

Desde el punto de vista estético, cada producto presenta un diseño curvo o en forma de arco que le permite integrarse perfectamente en los distintos modelos de automóvil. En cuanto a la interacción hombre-máquina, además de las pantallas táctiles, algunos expositores incorporan una "barra deslizante" para tener más opciones de HMI en su lugar. Las hay equipadas con la más avanzada tecnología "Active Privacy View" para evitar distracciones del conductor, y la nueva generación de "Windscreen Projective Display".

InvisiView

CarUX se compromete a avanzar en la estética del diseño y presenta su último concepto de producto, "InvisiView". A medida que aumenta la proporción de pantallas en los vehículos, la integración con otros componentes del interior resulta crucial cuando la pantalla no está en uso. Ocultar la pantalla permite a los pasajeros pasar del "movimiento" a la "quietud" durante el viaje.

Para hacer realidad este concepto, CarUX colabora con proveedores para desarrollar cuatro soluciones en dos categorías. La primera consiste en aplicar diversas texturas a la superficie de la pantalla, como corteza de árbol real, vetas de madera en vidrio y cuero. A pesar de las diferentes texturas, la pantalla ofrece un rendimiento visual satisfactorio. La segunda categoría aprovecha la estructura y los revestimientos de la pantalla para simular texturas y crear una ilusión visual agradable que mejora la experiencia global.

Integración de software y HMI

CarUX introduce la tecnología "ID Touch", que permite a las pantallas adaptarse de forma inteligente a escenarios multiusuario e identificar "quién está tocando". En un coche, las pantallas ya no son exclusivas de un solo usuario, sino que se han convertido en la principal interfaz hombre-máquina para los controles del vehículo. Esta tecnología permite interfaces adaptadas tanto a conductores como a pasajeros, lo que reduce el tiempo de operación y mejora la experiencia global y la eficacia de la interacción hombre-máquina.