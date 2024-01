Repara tu Deuda Abogados cancela 130.000€ en Vic (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado acumuló deudas y, pese a la reunificación, no logró solventar su situación adversa Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Vic (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vic (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 130.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Tal como explican los abogados de Repara tu Deuda, "el estado de insolvencia del exonerado se debió a la acumulación de deudas. Intentó salir de la situación mediante la reunificación. Sin embargo, no logró encontrar en ello la solución a sus problemas y se vio obligado a acogerse al mecanismo de cancelación de deudas previsto para particulares y autónomos".

La Ley de Segunda Oportunidades un procedimiento que permite que las personas con deudas que no pueden asumir queden exoneradas de los pagos si cumplen una serie de requisitos. Entre ellos, hay que citar fundamentalmente tres: ser un deudor de buena fe, no superar los 5 millones de euros como importe debido y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Nacida en Estados Unidos hace más de 100 años, a ella se han visto obligada a acogerse personajes muy relevantes de su panorama nacional. Así, podemos destacar a figuras como las de Walt Disney o Steve Jobs. No obstante, la mayor parte de quienes lo han hecho son personas anónimas, desconocidas para la mayoría, que han visto como algún tipo de contratiempo económico, familiar o de salud le han llevado a no lograr hacer frente a sus pagos.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidadcomprueban en poco tiempo cuáles son las ventajas de la exoneración de sus deudas. Y es que salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace (como ASNEF), pueden registrar posibles futuros bienes a su nombre y dejan de recibir las inquietantes llamadas por parte de los bancos y entidades financieras que anteriormente contactaban con familiares, allegados, conocidos e incluso personal de su propio trabajo.

Aunque algunas personas desconocen la existencia de esta legislación, la realidad es que cada vez son más son conscientes de esta realidad. Sin ir más lejos, Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a muchas en situaciones desesperadas que no sabían dónde solicitar ayuda. Hasta la fecha, han sido más de 20.000 particulares y autónomos los que han acudido a sus servicios para poner fin a sus deudas e iniciar una nueva vida.

El despacho de abogados, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, ha logrado la superación de la cifra de 180 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Su previsión es que esta cantidad continúe aumentando en las próximas fechas como consecuencia del elevado número de expedientes que se encuentran en marcha y a que muchos de los exonerados animan a otros potenciales beneficiarios a empezar el proceso.

