Garantías para Ucrania

La guerra de Ucrania va camino de convertirse en una de las muchas guerras olvidadas. Entramos de nuevo en lo más crudo del invierno. Las operaciones ofensivas ucranianas, aunque aún no se han congelado, sólo han producido ganancias territoriales limitadas. El barro dificulta los movimientos.



Moscú ha encontrado soluciones para limitar el impacto de las sanciones occidentales. Es capaz de mantener el flujo de nuevos reclutas para alimentar las líneas del frente. Rusia no está ganando la guerra, pero no la está perdiendo.

La ocupación de Kiev y la instalación de un gobierno en Ucrania sometido a Putin es ya impensable. Es también muy difícil que en este momento que Ucrania pueda recuperar todo el terreno que Putin ha conquistado. Zelensky lo sabe, y por eso no para de pedir cobertura aérea, aviación.