¿Qué hará conmover a esta sociedad?

Nos hemos acostumbrado a que sucedan tragedias, a que se promulguen las mayores inmoralidades, a que dos personas del mimo sexo sean un matrimonio y hasta bendecido por el Vaticano, a que una persona cambie de sexo, etc., etc. Que ya nadie se conmueve ni se alarma, eso es lo cotidiano. ¿Tendrá que venir un terremoto que destruya media España? ¿Tendrá que venir un tsunami que arrase muchas poblaciones costeras? ¿Tendrá que venir una epidemia que cause millones de víctimas? ¿Tendrá que venir una plaga como en Egipto que destruya nuestras cosechas?

Los planes que se formulan en este comienzo de año no son nada tranquilizadores, ni políticamente, ni económicamente ni religiosamente. España y el mundo cristiano se auto-derrumba, no queda nada sano, pero me equivoco, queda el pueblo sencillo que mantiene sus valores cristianos, que son la semilla de la nueva era que avanza velozmente. El pueblo sencillo se conmueve al ver a CRISTO crucificado por nuestros pecados, y ama y consuela a la Santísima Virgen llorosa al pie de la Cruz.

Esta apostasía nos va a costar un precio muy caro, pues hemos desechado al Salvador el Hijo de Dios que tomó nuestra naturaleza humana y murió clavado en la Cruz, y ese SACRIFICIO DEL HIJO DE DIOS no se puede adquirir en una oferta de rebajas. Lector, seas quien seas, párate y recapacita, ¿No nos lleva esta sociedad a un desastre total? Estás a tiempo de rectificar, y hay que ser repetitivo ¡¡¡SOLO HAY UN SALVADOR DEL HOMBRE, CRISTO JESUS, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE!!!