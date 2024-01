Vamos ofrece un servicio de renting coches para empresas

Los servicios de movilidad y transporte son fundamentales para numerosas empresas y profesionales autónomos. Sin embargo, adquirir su propia flota de vehículos no siempre es la solución más eficaz ante esta necesidad, ya que, en muchos casos, el renting coches para empresas resulta más eficaz y menos costoso.

Por medio de esta modalidad, las empresas y autónomos pueden acceder a los vehículos que requieren, junto con todos sus gastos incluidos, a cambio de una módica cuota mensual. Para quienes requieren de estos servicios, una de las mejores opciones es Vamos, una empresa referente en el renting de coches online.

Soluciones integrales en renting de coches para empresas Vamos es una empresa especializada en renting online, la cual, si bien se especializa en servicios para particulares, también tiene una extensa oferta en renting de coches para empresas. Estas opciones incluyen vehículos a gasolina, diésel, híbridos e incluso eléctricos, en marcas como Fiat, Volkswagen, Jeep u Opel. Estos diferentes modelos se adaptan a las distintas necesidades de las empresas, desde las que requieren furgonetas para el transporte de mercaderías hasta las que necesitan unidades SUV, para el traslado de sus ejecutivos o altos cargos empresariales. Además, su proceso de reserva y contratación se realiza de forma sencilla y totalmente online.

Para empezar este proceso, el usuario puede revisar las diferentes ofertas disponibles en la web de Vamos, hasta escoger la que mejor encaja en sus necesidades. Posteriormente, pueden reservar su vehículo desde la misma plataforma, sin tener que realizar trámites tediosos o acercarse a los concesionarios. Tras este paso, el departamento de ventas de esta agencia atiende vía telefónica a cada cliente, de forma cercana y personalizada, para resolver cualquier inquietud y concretar el acuerdo de renting. Finalmente, tras unos pocos días, el usuario recibe su vehículo listo para usar, ya sea en su establecimiento o en el concesionario más cercano a su ubicación.

Las ventajas del renting de coches para empresas El renting de coches para empresas representa una alternativa con múltiples beneficios en muchos negocios. Este tipo de servicios aporta un significativo ahorro para las compañías, en comparación a lo que implica comprar una flota empresarial de vehículos. Además, el valor de las cuotas de renting cubre los gastos asociados a cada vehículo, como su seguro, reparaciones, mantenimiento regular, etc. Esto permite liberar recursos del presupuesto empresarial y redirigirlos hacia necesidades más urgentes o relevantes para la organización.

Por otro lado, este servicio representa diversos beneficios fiscales, debido a que sus costes pueden deducirse de tributos como la cuota del IVA, el impuesto de sociedades o el IRPF. Además, esta alternativa resulta mucho más segura en casos de averías o accidentes con el coche, ya que la empresa no tiene que asumir sus costes. Esto destaca especialmente con los servicios de Vamos, los cuales incluyen un seguro a todo riesgo con amplia cobertura, así como mantenimiento completo y asistencia permanente en carretera ante posibles accidentes, para ofrecer total tranquilidad a los usuarios.