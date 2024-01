La clínica del Dr. Guidi cuenta con expertos en rinomodelación en Málaga

Hay personas que, al mirarse al espejo, notan cierta falta de armonía en su rostro o no están conformes con su aspecto.

En este contexto, una de las maneras de lograr una mejoría es a través de distintos tratamientos estéticos que garantizan alcanzar la belleza que se desea. Actualmente, una de las opciones disponibles más demandadas es realizarse una rinomodelación. Este tratamiento se lleva a cabo para corregir, embellecer y armonizar la forma de la nariz. Para ello, se emplean sustancias de relleno que son reabsorbibles como, por ejemplo, el ácido hialurónico.

¿En qué consiste un tratamiento de rinomodelación? Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las opciones para modelar la nariz es aplicar ácido hialurónico, pero también se puede usar la toxina botulínica. En cualquier caso, el objetivo de estas aplicaciones es moldear la nariz para conseguir el efecto deseado por el paciente.

Este tratamiento es una solución no quirúrgica para ciertas imperfecciones de la nariz. Por ejemplo, es posible que se vea más recta, corregir gibas y subir la punta, para dar un aspecto de nariz respingona. Además, para conseguir un efecto potenciado, estas aplicaciones se pueden realizarse junto a otros tratamientos faciales.

Por otra parte, una de las principales ventajas de la rinomodelación es que los resultados son 100 % naturales y el cambio en la nariz no es total. Por lo tanto, los pacientes perciben una mejora en el rostro, pero, al mismo tiempo, no sienten una transformación rotunda en su aspecto.

La rinomodelación es un tratamiento rápido que no dura más de 20 o 30 minutos. Lo primero que hace el profesional encargado de la aplicación es limpiar la zona para que no haya restos de cosméticos, cremas o maquillaje. Después, se aplica una pomada anestésica y, cuando este producto hace efecto, se realizan pequeñas inyecciones para moldear la nariz.

¿Cuánto tardan en aparecer los resultados de una rinomodelación? Los resultados de este tratamiento son prácticamente inmediatos. Ahora bien, como a veces puede aparecer cierta rojez en la zona inyectada, inflamaciones leves y algún hematoma, el aspecto definitivo de la nariz se consolida a los 3 o 4 días.

Además, cabe destacar que los pacientes no necesitan reposo y pueden retomar sus actividades cotidianas inmediatamente.

