Mummy's Milk Shop ofrece joyas personalizadas

Las joyas personalizadas ofrecen distintas ventajas a sus propietarios. En primer lugar, refuerzan la personalidad, ya que solo pueden ser usadas por sus dueños. Por este motivo, son únicas y exclusivas. Ahora bien, la marca Mummy's Milk Shop ha llevado a este concepto a otro nivel, ya que se ha especializado en la fabricación de joyas de leche materna.

De esta manera, los productos de esta empresa sirven para realzar el vínculo entre una madre y su bebé. Además, suponen un símbolo de amor incondicional. En particular, el catálogo que ofrece esta compañía está integrado por diversos modelos de anillos, colgantes, charms y pendientes de plata y oro.

Las joyas personalizadas de Mummy's Milk Shop pueden formar parte de un legado familiar Los productos que elabora esta marca no solo son un recuerdo personal, sino que también pueden integrar un legado familiar. En cualquier caso, se trata de un símbolo tangible de la relación entre una madre y su hijo durante los primeros días de vida.

Además, esta empresa ofrece múltiples opciones de personalización. En este sentido, el diseño de una joya personalizada puede incluir cordón umbilical, pelo del bebé o la madre, dientes de leche, test de embarazo, flores, tela, ropa e incluso cenizas de cremación. De esta manera, es posible crear una joya única que simbolice un recuerdo. En todos los casos, los artesanos de esta empresa llevan adelante un proceso de preservación único para garantizar que las joyas perduren en el tiempo.

En particular, las joyas para madres se realizan con leche materna que deben extraer y enviar los clientes. Además, se confeccionan en Plata de Ley, por lo que se consideran artículos de joyería y no de bisutería. A su vez, cada cliente puede pedri un baño de rodio u oro, según sus preferencias. Con respecto a la leche materna, esta va encapsulada en resina. Si bien requieren de un cuidado especial, todos los artículos de estas características se pueden usar a diario.

¿Cómo es el proceso para adquirir las joyas personalizadas de Mummy's Milk Shop? Este tipo de productos no es como las joyas normales que se adquieren en cualquier negocio. Para obtenerlos, hay que formalizar un pedido a través de la tienda online de esta empresa. Para ello, hay que seleccionar el tipo de joya en el que se desea encapsular un recuerdo.

Entonces, representantes Mummy´s Milk Shop se ponen en contacto con el cliente para explicar cómo hay que enviar las muestras. Además, en esta conversación es posible hablar sobre todos los detalles de cada joya y resolver cualquier tipo de inquietud. Actualmente, el tiempo de espera es de alrededor de 12 semanas, ya que estos productos presentan una alta demanda.

De la mano de Mummy´s Milk Shop, es posible adquirir joyas personalizadas que simbolizan un recuerdo que perdura para toda la vida.