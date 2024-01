Zumos ecológicos Ekolo en FarmaSky

Consumir vitaminas y minerales a través del extracto de frutas permite obtener poderosos beneficios para mantener o mejorar la salud en general. Con todo el poder sanador y revitalizador de la naranja, la zanahoria, el arándano y la granada, los zumos ecológicos Ekolo Bio están disponibles en la tienda de parafarmacia online FarmaSky. En este sitio web, los usuarios encuentran un amplio catálogo de productos en diversas categorías, en el que destacan estos zumos caracterizados por ser 100 % naturales, elaborados con frutas frescas exprimidas cultivadas de forma sostenible, sin utilizar químicos.

Altas concentraciones de nutrientes Los zumos ecológicos Ekolo no se elaboran a partir de concentrado, por lo que no contienen agua ni azúcares añadidos. El líquido es el proveniente de la fruta prensada, de manera que los consumidores no tendrán que preocuparse por ingredientes añadidos.

En el caso del zumo de arándanos, cada botella de Ekolo Bio de 750 ml contiene 1,5 kilos de esta fruta. Sus nutrientes protegen el corazón, desinflaman, previenen la diabetes e infecciones de orina y mejoran la memoria, por contener antocianina.

Otra presentación de los zumos ecológicos Ekolo es el de naranja y zanahoria, definido por los proveedores como “una bomba de propiedades beneficiosas”, por su acción antioxidante que evita el envejecimiento de las células, refuerza el sistema inmunitario y mantiene la piel saludable. Además, esta bebida pura, hecha con naranjas Navel de Valencia o de Andalucía, es fuente de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, hierro y potasio, elementos que mejoran la vista y generan muchas más propiedades.

Como una alternativa deliciosa para aprovechar los aportes nutricionales de las frutas, el zumo de granada Ekolo es la versión capaz de aportar antioxidantes como los polifenoles y los taninos, que protegen el organismo de los radicales libres y evitan la oxidación celular. Así mismo, este extracto de granada reduce la retención de líquidos y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ayuda a bajar de peso y tiene efectos desinflamatorios.

Compra fácil Al entrar en la web de FarmaSky, los usuarios podrán adquirir los zumos ecológicos Ekolo una amplia variedad de productos de parafarmacia de la manera más fácil y rápida. El equipo de la empresa se encarga de agilizar los envíos a España peninsular y Portugal o las Baleares, para que los clientes los reciban al siguiente día laborable o en un máximo de dos días, con despacho gratuito a partir de la compra por 49 euros.