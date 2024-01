3 relojes de lujo como idea de regalo de Reyes

Los relojes de lujo son regalos ideales para ocasiones especiales como Reyes, ya que demuestran personalidad y estilo. Desde el punto de vista simbólico, este obsequio representa el deseo de compartir tiempo junto a la otra persona. Por este motivo, se trata de una opción ideal para parejas, amigos u otros seres queridos.

Ahora bien, a la hora de elegir un modelo, Jael Joyería cuenta con un amplio catálogo compuesto por piezas de alta relojería de las más prestigiosas firmas. En particular, en estas fechas, los especialistas de Jael recomiendan tres relojes que van a dar que hablar estas navidades. Son el Tudor Pelagos FXD, el Breitling Navitimer y el Longines Mini Dolcevita.

Relojes de lujo para mujeres Entre las opciones de relojes de lujo para mujeres, los expertos de Jael Joyería recomiendan los Breitling Navitimer en 32 mm y 36 mm. Estos relojes han sido diseñados manteniendo el ADN original de esta compañía, que se expresa en la geometría redonda de la caja y en el estriado fino del bisel. El tamaño se ha reducido y se presenta en dos versiones de 32 y 36 milímetros de diámetro.

Una de las ventajas de estos modelos de lujo es la variedad de modelos. Con respecto a esto, es posible conseguir hasta 10 versiones distintas. Por ejemplo, una de las opciones es combinar materiales como el oro y el acero inoxidable. Además, los modelos de 32 milímetros se caracterizan por incluir tecnología de movimiento SuperQuartz, que garantiza una autonomía de entre 3 y 4 años.

Otra alternativa recomendada para obsequiar a mujeres es el Longines Mini Dolcevita. Con este lanzamiento, la firma busca homenajear a la colección Dolcevita que vio la luz en 1997. En particular, se trata de un reloj pequeño, pero audaz que conserva un perfil discreto y un estilo clásico. Por estas características estéticas, se trata de un modelo que resulta atemporal.

Según comentan los profesionales del sector, es un modelo que expresa un “lujo tranquilo”, ideal para quienes no sienten la necesidad de destacar demasiado. En cuanto a la presentación, los Mini Dolcevita vienen en una caja enmarcada por 38 diamantes IF – VVS Top Wesselton y una esfera circular Cosmo.

El Tudor Pelagos FXD es un regalo ideal para hombre El nuevo Tudor Pelagos FXD es un reloj de submarinismo militar moderno que rinde homenaje a los modelos usados por la Marina estadounidense. Actualmente, este reloj viene con barras de correas fijas, caja de titanio y un calibre de manufactura de alto rendimiento.

Además, dispone de un bisel giratorio unidireccional que sirve para realizar distintas mediciones temporales.

En Jael Joyería es posible encontrar relojes de lujo que resultan ideales para obsequiar en Reyes.