¿Qué servicios ofrece Salud Mental Online?

En Salud Mental Online ofrecen terapia psicológica online para hispanos migrantes con psicólogos también migrantes. Esto favorece el hecho de ser atendido por un terapeuta que sea del país del paciente, que hable su idioma en todo el sentido de la palabra, que conozca sus experiencias y que además tenga el añadido de que también ha emigrado de su país. En esta entrevista con su fundador Manuel, se revelan más detalles sobre estos servicios.

¿Qué es el duelo migratorio y cómo se manifiesta?

Llamamos duelo migratorio a ese sentimiento de pérdida, de tristeza, de ansiedad, de añoranza que es provocado por el hecho de tener que salir de tu país de nacimiento a vivir en otro.

Es raro porque todos entendemos el duelo fácilmente cuando se trata de la pérdida de un familiar o un amigo, e incluso cuando termina una relación de pareja. En esos casos, siempre sabemos la razón por la que nos sentimos decaídos y la mayoría de las veces sabemos que con el tiempo probablemente nos sintamos mejor.

Pero, cuando hablamos del guayabo que nos da cuando emigramos, es un poco más difícil de identificarlo, aun cuando afrontamos una pérdida mucho mayor que en los casos anteriores. Es la pérdida de tu hogar, de tus costumbres, de tus lugares, de tus tradiciones, de tus círculos de amistades, de tus relaciones, de tu herencia, de tus olores, de tu comida... Pero claro, como es un cambio que hacemos para mejor, nos sentimos culpables si nos damos espacio para sentirnos mal, para afrontar nuestro duelo.

Entonces hay una contradicción interna que puede ser complicada de identificar y de entender. Se trata de cómo lidiar con las emociones negativas generadas a partir de una decisión consciente, de una pérdida intencional. A diferencia de los casos de muerte, por ejemplo, en los que la pérdida es involuntaria y sorpresiva.

Este arroz con mango que llevamos dentro puede generarnos síntomas como ansiedad, ataques de pánico, estrés, tristeza e incluso depresión si no es tratado a tiempo.

¿Cómo una persona puede identificar que necesita ayuda psicológica por un duelo migratorio?

Mira, eso puede variar mucho de persona a persona, pero te voy a dar dos ejemplos reales que hemos presenciado.

Uno es de una mujer profesional cercana a los 40 años. Venezolana, viviendo en Estados Unidos. Casada, con dos hijos, excelente posición laboral para ella y para su esposo. Los dos ganando buenos sueldos, los hijos en buenos colegios.

En teoría, tiene todo para sentirse bien, ¿no? ¿Por qué habría de sentirse mal?

Pues un día, mientras iba manejando de regreso a su trabajo después de salir de una reunión en el colegio de sus hijos, de repente empezó a llorar. Primero un poco y luego un llanto incontrolable. Sentía que no podía respirar, que el aire no le llegaba a los pulmones. Tuvo que orillarse a un lado de la carretera porque no podía seguir manejando, pensó que se estaba muriendo. Ese fue su primer ataque de pánico. Al poco tiempo decidió buscar ayuda profesional.

Otro caso real. Un chamo de menos de 30 años. Venezolano que tenía casi dos años viviendo en Madrid. Tenía su título universitario de no me acuerdo qué carrera, pero de momento no había logrado ejercer en lo suyo. Trabajaba de fontanero en obras de construcción. No ganaba muchísimo dinero, pero era más que suficiente para sus gastos y para ayudar a su familia en Venezuela.

Aparentemente, era un chamo súper sociable, pero le estaba costando hacer amigos en España. Y conseguir pareja. Al principio lo intentaba, pero ya cada vez menos. Total que poco a poco fue convirtiéndose en una persona solitaria y amargada. Solo salía de su casa para trabajar y siempre pensaba en regresarse a Venezuela, pero no podía hacerlo porque estando allá no podría ayudar a su familia.

Cuando se dio cuenta de que algunas personas de su familia estaban evitando sus llamadas porque cada vez que hablaban lo que hacían era pelear... decidió buscar ayuda.

Yo lo que recomendaría es que no dejen que pase mucho tiempo, que no dejen que llegue tan lejos. En lo que empiecen a tener pensamientos recurrentes de querer devolverse, en lo que vean cambios notables en su estado de ánimo, en lo que sientan que el estrés les está afectando físicamente, en lo que se sientan solos... Es momento de buscar ayuda.

¿Cómo nació la plataforma Salud Mental Online y por qué las personas que están detrás de esta empresa decidieron enfocarse en la terapia online para superar específicamente el duelo migratorio?

Salud Mental Online nace después de conversar con una amiga psicóloga que ya hacía este mismo trabajo pero de forma informal, por su cuenta.

Ella fue a una entrevista de trabajo para otra plataforma de terapia online y le sorprendió negativamente la forma de trabajar de esa empresa, aunque no voy a entrar en detalles.

El punto es que vimos que si una empresa que hacía tan mal las cosas tenía tanta demanda, es porque existe una necesidad muy grande principalmente dentro de la diáspora venezolana por atención psicológica de calidad que entienda sus problemas, que hable su idioma en el sentido más amplio de la palabra y con profesionales venezolanos.

Eso nos lleva a buscar solo psicólogos migrantes, que son los que mejor van a entender la situación particular de otros migrantes.

Es online porque la idea es atender a migrantes en cualquier del mundo y nos enfocamos en el duelo migratorio porque suele ser la raíz de muchos de los problemas que afectan a la comunidad migrante, así sea de forma inconsciente.

¿Qué métodos utilizan en Salud Mental Online para ayudar a los individuos a superar un duelo migratorio, es decir, qué tipo de terapias suelen necesitar las personas que están afrontando este tipo de situación?

Es complicado responder esto porque depende mucho de cada paciente, de su caso particular y del diagnóstico que realice el psicólogo. Ahí nosotros no entramos, cada psicólogo tiene la libertad de tomar el curso de acción que considere mejor para cada uno de sus pacientes.

Así como ese paciente está en toda la libertad del mundo de pedirnos un cambio de psicólogo por la razón que sea, obviamente.

Pero, por poner un ejemplo representativo nuestro, creo que lo más común para casos de duelo migratorio suele ser la terapia por objetivos. Ahí no vamos al cliché de la terapia clásica de simplemente contarle todos mis problemas a un terapeuta que me escuchará por años hasta que lleguemos naturalmente a la raíz de mis problemas, sino que junto con el terapeuta nos marcamos objetivos claros, realizables, y un lapso de tiempo para conseguirlos.

Ese objetivo puede ir desde los casos más simples como conseguir trabajo o mejorar mi vida social hasta más complejos como dejar de beber o superar los ataques de pánico.

¿Qué diferencia a Salud Mental Online de otras plataformas que ofrecen terapia psicológica en línea?

Hasta donde sé, somos la única plataforma que ofrece exclusivamente psicólogos migrantes para personas migrantes.

Por otra parte, trabajamos con una plataforma de telemedicina certificada internacionalmente y que cumple de forma exagerada todas las medidas de seguridad, además de que no te pide crear usuario y contraseña ni descargarte ninguna app ni software ni nada raro. Accedes desde tu navegador y de una manera tan sencilla que hasta la abuela menos hábil con un teléfono podría hacerlo.

Y también somos los únicos que no ofrecemos primera consulta gratis. A la psicóloga hay que pagarle siempre y el trabajo en ti empieza desde esa primera consulta. No te vamos a ofrecer una primera consulta gratis solo para poder venderte un paquete de consultas. Estamos convencidos de que esta es la manera más ética de hacer nuestro trabajo.

¿El duelo migratorio es un problema global? ¿Cuántos pacientes han atendido en el último año?

Es un problema global en el sentido de que hay migrantes de todo el mundo en todo el mundo, pero está mucho más presente dentro de la diáspora venezolana y argentina debido a que ha sido una emigración de choque y no necesariamente voluntaria.

El venezolano, por ejemplo, nunca ha sido un pueblo migrante, sino todo lo contrario. Era un país de acogida para millones de migrantes. Pero en los últimos años, por razones obvias, los venezolanos se han visto obligados a emigrar para poder aspirar a un estilo de vida digno y realmente libre.

Por otra parte, SMO tiene apenas algunos meses de vida. Así que el número de pacientes que hemos atendido no es una cantidad representativa que valga la pena comentar.

Sí te puedo decir que nuestras psicólogas son licenciadas en psicología con un título universitario (no un curso de coaching de 6 semanas de duración) y tienen un mínimo de 6 años de experiencia ejerciendo la profesión.

Nos puedes mencionar algún caso complejo de duelo migratorio que haya recibido el equipo de Salud Mental Online. ¿Cómo ayudaron a esa persona a superar el duelo migratorio?

Te puedo contar de mi caso personal, que seguro es algo que le pasa a muchas personas.

Yo soy graduado en Comunicación Social, pero por la situación en Venezuela me vi obligado a trabajar en ventas para poder mantenerme. Una vez hecho el cambio, ahí me quedé. Y, cuando me vine a vivir a España, fue con un trabajo en ventas.

Una vez en Madrid, me pasó que me sentía muy inseguro. Me costaba mucho valorarme, saber venderme y conseguir los resultados que sabía que podía lograr.

Pasar de trabajar en ventas en Venezuela a hacerlo en Madrid, teniendo que reunirme con altos mandos de El Corte Inglés, por ejemplo, fue como pasar de jugar fútbol en mi colegio a tener un partido de Champions todas las semanas. Y no me sentía preparado, sentía que me superaba.

En un principio, pensé que se trataba del famoso síndrome del impostor y, como quería mejorar mi situación laboral, fui a terapia. Ahí, junto con mi psicóloga, llegamos a la conclusión de que no era eso, sino que debido al duelo migratorio me sentía inferior, fuera de lugar, no terminaba de encontrarme cómodo.

Entonces, aplicamos la terapia por objetivos y fuimos marcando pasos concretos para mejorar mi confianza: mejorar mi CV, reunirme con mi jefe para hablar de mi caso particular y comentarle mi situación, asegurándole que mi rendimiento iba a mejorar, compartir con mis compañeros para entender que mi manera de hacer las cosas no era peor que la de ellos... Fueron varias pequeñas acciones que fuimos realizando juntos hasta que recuperé mi confianza del todo y con ello vinieron los resultados.

Sin esa confianza, no me hubiera aventurado nunca a lanzar Salud Mental Online.

Según tu experiencia, ¿cuánto tiempo necesita una persona para superar el duelo migratorio y cuántas terapias debe recibir?

Es una pregunta compleja porque depende mucho de cada persona. Pero te diría que una sesión a la semana por un mínimo de 3 meses vendría siendo una buena medida. Luego una sesión de chequeo mensual para comprobar los avances y más adelante una trimestral serían señales de un caso exitoso.

Ahora, hay también personas que quieren verse con la psicóloga dos veces a la semana porque se sienten más ansiosas o desesperadas y también es válido.

Con lo que no estamos de acuerdo es con esas terapias que duran años con consultas semanales, porque deja de tratarse de conseguir resultados y se convierte en rutina para conversar nada más. Con todo el respeto para los psicólogos que hacen ese tipo de terapia, pero no es lo que nos gustaría en Salud Mental Online.

¿Qué consecuencias puede traer no buscar ayuda profesional cuando se está viviendo un duelo migratorio?

Una de las consecuencias más comunes de no tratar un duelo migratorio a tiempo es el alcoholismo o la dependencia de narcóticos como la marihuana. Básicamente, cualquier sustancia (o incluso una actividad como los videojuegos), que nos ayude a sustraernos de la realidad se puede convertir en una adicción.

Y te lo dice alguien que se bebe su roncito en las reuniones sociales, que toda mi vida he jugado videojuegos y que ha estado en Ámsterdam recientemente probando esas cosas que son legales allí.

Pero, cuando esas actividades se convierten en una manera regular de escapar de tus problemas, de tus sentimientos, de tu guayabo, de tu morriña, de tus emociones, de tus pensamientos, y te impiden llevar una vida exitosa con naturalidad... tienes un problema.

Por último, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que están pasando por un duelo migratorio?

Les diría que bienvenidas al club.

No, pero en serio, les diría que busquen ayuda profesional, que hagan terapia. Ya sé que en nuestra cultura no siempre está bien visto hacer terapia y que solemos buscar consejo y consuelo en amigos, familiares, tiktokers, coaches, brujos y hasta en el cura. Pero ninguno de ellos tiene los conocimientos, los estudios, la experiencia y la capacidad de ayudarte realmente.

Cualquier psicólogo seguro que será de ayuda, pero te invito a que pruebes con Salud Mental Online, donde tenemos psicólogas específicamente migrantes para ayudar específicamente a personas migrantes con sus problemas causados específicamente por la migración.