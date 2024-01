Mediante la calefacción se consigue sobrevivir a esos meses de crítico invierno

En Ivalgas se piensa que la calefacción ayuda al día a día, consiguiendo un estado de equilibrio y satisfacción en el interior de los hogares, alcanzando una mejora y bienestar en las familias Gracias a los sistemas de calefacción, las personas pueden continuar con sus vidas con total confortabilidad durante esos meses en los que el frío y la humedad se adueñan de los hogares de la peor forma posible.

Las calderas de calefacción hacen que se pueda disfrutar del agua caliente pertinente y del calor hogareño.

Hoy en día, en zonas donde se sufren las consecuencias de duros inviernos, la necesidad de la instalación de calefacción, es vital.

La calefacción más usual es de gas, se ha convertido en un complemento obligatorio como tener lavadero, cocina o incluso agua caliente. El confort e incluso para la salud, significan razones suficientes para disfrutar de ella.

Vivir, o mejor dicho, sobrevivir sin ella, supone hacer frente a situaciones realmente complicadas para quienes no están acostumbrados a vivir sin el calor adecuado.

¿Un día de invierno sin calefacción? Esa sensación que se mete dentro del cuerpo con la que cuesta realizar cualquier movimiento, la dificultad de poder respirar, los dolores internos que se notan en todo el cuerpo. Salir de la cobija al amanecer y tener que tomar una ducha con agua fría. Solo de pensarlo, el bello empieza a erizarse por momentos.

¿Qué tipo de calefacción es la mejor?

Al momento de elegir cuál es el modelo de calefacción que más se adecúe a un hogar, es importante fijarse en el tipo de combustible del que se dispone, su consumo y comodidad, para así, elegir el más adecuado, pero también el precio, ya que puede decantar la balanza para un sistema u otro.

Calefacción de gas (gas natural)

Es la más habitual, ya que casi en todos sitios existen canalizaciones de gas natural. Al poder beneficiarse de dicho combustible, se encuentra una serie de ventajas en comparación con otras calefacciones, por ejemplo:

Es una calefacción limpia , se evitan malos olores.

, se evitan malos olores. El precio del gas es relativamente barato y tiende a ligeras alteraciones a lo largo del año.

a lo largo del año. El coste de la instalación no es elevado en comparación con otros sistemas. Calefacción de gasoil

Es la sustituta a la calefacción de gas natural, gracias a que el precio de su instalación se asimila bastante a ella.

El precio del combustible es también parecido al del gas, pero tiene muchas más variaciones, debido a su cotización, falta o demanda.

El gasoil ensucia más y ocupa más espacio, ya que lleva un depósito y la caldera es de pie.

Calefacción eléctrica

Es la más limpia de todas, su instalación al ser eléctrica no lleva tubos de evacuación de gases para su combustión.

El problema de esta calefacción es su elevado coste de mantenimiento. Aunque existen radiadores de bajo consumo, el coste de la factura de la luz es mucho más alto que el de una calefacción de gas.

Calefacción de biomasa

La diferencia de este tipo, comparándola con las calderas de gas o calderas de gasoil, es su combustible y su generador.

Los pellets "maderitas", representan un ahorro de hasta un 30% del coste de combustible, significando el mejor método a la hora de pensar en un ahorro de consumo.

El problema es su elevado precio, la caldera y su depósito representan un 60% más caros que los generadores más normales.

Después de estas explicaciones, el objetivo ha sido ayudar a elegir cual es el sistema que más interesa.

Instalación de una calefacción: respondiendo a una obligación

A día de hoy, es raro ver una vivienda que no disponga de algún sistema de calefacción, mediante los diferentes tipos de generadores y opciones de calefaccionar una casa.

"En Ivalgas Girona somos expertos en asesorar y hacer un estudio para averiguar cuál es la mejor opción en cualquier hogar al mejor precio, tanto para la instalación como mantenimiento y consumo".

Las instalaciones de calefacción están más que integradas dentro de la vida cotidiana de todas las personas y sin ellas, las personas serían auténticas marionetas abandonadas a su suerte, porque se ha demostrado que con frío, el rendimiento del cuerpo pierde efectividad y respuesta, por lo que, ¿quién quiere vivir sin un adecuado sistema de calefacción? La realidad es que pocas son las viviendas que no disfrutan de, por lo menos, uno de estos servicios.

Ofrecer la posibilidad de disfrutar del mejor servicio en precios de calefacción, con garantías, gracias a una amplia gama de servicios para la instalación de calderas y su debido mantenimiento en los hogares, es el lema de Ivalgas.

Se busca la fórmula para satisfacer a los clientes, ofreciendo el mejor precio en calefacción y garantizando un funcionamiento del que se va a disfrutar durante muchos años.

Debido al elevado coste de la calefacción, se dispone de diferentes herramientas de financiación, a donde se pueden pagar las compras al 0% de intereses.

"Pide presupuesto. Se informa y se asesora lo mejor, buscando la forma que puede beneficiar la mejor calefacción para el hogar".